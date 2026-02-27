Hillary Clinton en su declaración: «Nunca conocí a Jeffrey Epstein»

Clinton afirmó ante un comité que no tuvo relación o comunicación con Epstein y solicitó que Trump declare bajo juramento

Regeneración, 27 de febrero 2026– «Nunca conocí a Jeffrey Epstein», reafirmó Hillary Clinton en una conversación con los medios este jueves tras su comparecencia ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que está bajo control republicano.

Comparecencia

La exsecretaria de Estado, exprimera dama y excandidata a la presidencia de Estados Unidos, se presentó desde Chappaqua (Nueva York).

Este es el lugar donde vive junto a su esposo, el expresidente Bill Clinton, quien tiene programado testificar este viernes ante el mismo comité.

Hillary Clinton manifestó su frustración después de varias horas de testimonio y comentó que la audiencia fue cerrada a petición del comité.

Se detuvo temporalmente porque «uno de los miembros rompió esa regla».

Foto

La sesión se interrumpió después de que una foto de la audiencia fue filtrada, supuestamente

tomada por la republicana Lauren Boebert.

«La filtración de la foto es algo muy preocupante, porque indica que pueden romper otros acuerdos», agregó.

Sobre el interrogatorio, mencionó que las preguntas se hicieron «de forma repetitiva, una y otra vez».

«No sé cuántas veces tuve que repetir que no conozco a Jeffrey Epstein. Nunca visité su isla, ni su casa, ni sus oficinas», afirmó.

Distracción

Con anterioridad, Clinton acusó al comité de citarla para distraer la atención y encubrir las actividades de Trump, debido a su evidente relación con Epstein.

Clinton admitió que había coincidido en algunas ocasiones con Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, en eventos de la Fundación Clinton.

La política de 78 años destacó hoy que no tenía conocimiento de las actividades criminales del delincuente sexual financiero.

«Como cualquier persona razonable, me horrorizó conocer sus crímenes», declaró.

La demócrata solicitó al comité que llamara a testificar al presidente Donald Trump, por su evidente relación cercana con Epstein.

Bill Clinton

Desde hace años, han surgido fotos y documentos que muestran a Bill Clinton en el avión privado de Epstein o en fiestas organizadas por él.

El expresidente ha reconocido que viajó en el avión de Epstein varias veces a principios de los 2000 por motivos relacionados con la Fundación Clinton.

Sin embargo, afirmó que nunca visitó su isla privada en el Caribe y negó saber de los delitos del magnate.

Los Clinton pidieron que su testimonio se haga público, argumentando que no tienen nada que ocultar.

Hillary Clinton testified before members of Congress regarding the Epstein case.



She proposed hearing Donald Trump under oath, recalling that his name appears in the investigation materials. pic.twitter.com/opAH5XZRfP — Developer 1C (@developer1c) February 27, 2026

Trump

Bill Clinton y el presidente Trump, ambos de 79 años, son mencionados en el más reciente conjunto de documentos gubernamentales relacionados con Epstein.

Pero cada uno ha declarado que cortó su relación con el financiero antes de su condena en 2008 en Florida como delincuente sexual.

No obstante, los demócratas acusan al Departamento de Justicia de eliminar del dossier Epstein afirmaciones de una mujer de su círculo contra Trump.

Aún no se ha citado a declarar al presidente Trump, quien aparece en alrededor de un millón de menciones, en correos, fotos, y otros documentos del infame archivo.