México pide a Francia impida subasta de piezas arqueológicas

«Dichos bienes son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, y su exportación está prohibida desde 1827»: México

Regeneración, 26 de febrero de 2026 – El Gobierno de México ha solicitado la paralización de una subasta de arte precolombino prevista para esta semana en París, después de haber identificado 40 piezas arqueológicas que considera pertenecen de manera inalienable a México.

Casa Millon

La casa de subastas Millon tiene planeada una venta presencial el viernes de arte precolombino que se denomina «Les Empires de Lumière» en su sede de París.

Esto fue comunicado en un mensaje publicado el jueves en la cuenta de X de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel.

El INAH ha confirmado que 40 de los elementos anunciados «son bienes arqueológicos e históricos que forman parte del patrimonio cultural de la Nación mexicana».

Además, están resguardados por la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, según una carta que fue fechada el martes y firmada por Curiel.

Bienes inalienables

«Dichos bienes son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, y su exportación está prohibida desde 1827″.

Afirmó la funcionaria en la carta dirigida a la Casa Millon en París, donde manifestó su «rotunda desaprobación y rechazo» hacia la venta.

No es la primera ocasión en que México hace solicitudes similares a esta casa de subastas; en 2023 tuvo un incidente parecido.

Maison Millon no respondió de inmediato a una petición de comentarios de Reuters.

Página web

La página web de la casa de subastas mostraba el jueves un aviso indicando que estaba en mantenimiento y no se podía acceder.

La secretaria de Cultura mencionó que el Gobierno de México ha comenzado «los procedimientos legales pertinentes ante las autoridades correspondientes».

Y mediante canales diplomáticos busca lograr la repatriación de las piezas.

Justicia histórica

«La defensa del patrimonio cultural es una responsabilidad de Estado y un acto de justicia histórica», escribió Curiel, usando el hashtag #MiPatrimonioNoSeVende.

Desde hace varios años, el Gobierno de México trabaja para recuperar su patrimonio histórico que se encuentra en manos de colecciones privadas a nivel mundial.

En ocasiones, ha conseguido acuerdos para que los objetos regresen al país.