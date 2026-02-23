Emergencia en EE.UU por ciclón bomba

EE.UU: Siete estados declaran emergencia. Más de 50 millones de posibles afectados por tormenta potencialmente historica y destructiva

Regeneración, 23 de febrero de 2026. En redes destacan la emergencia decretada en diversas entidades de EE.UU por lo que se denomina ciclón bomba.

E incluso, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, declaró el estado de emergencia y anunció una prohibición de viajes en toda la ciudad.

Pico

Misma, que se extenderá desde las 9 p. m. del domingo hasta las 12 p. m. del lunes, mientras un poderoso «ciclón bomba» comenzaba a azotar el noreste.

El alcalde dijo que todas las calles, carreteras y puentes de la ciudad estarían cerrados al tráfico que no sea de emergencia durante el pico de la tormenta.

Por ello, ee ha impuesto una prohibición total de circulación vehicular para transporte no esencial en todas las calles de la ciudad.

🌨️ TORMENTA INVERNAL AMENAZA A MILLONES EN EE. UU.



⚠️ Una poderosa tormenta invernal afecta al noreste de Estados Unidos, donde varios estados han declarado emergencia y restringido la circulación ante el riesgo por hielo, nieve y frío extremo.



✈️ Miles de vuelos han sido… pic.twitter.com/ziosdhatIB — Sivar News (@SivarNewsSV) February 23, 2026

Mismo, vigente desde las 9:00 p.m. del domingo hasta el mediodía de este lunes 23 de febrero.

Por otra parte, la gobernadora Kathy Hochul declaró la emergencia en 22 condados, activando a la Guardia Nacional para labores de rescate y limpieza.

Frío

Se han cancelado miles de vuelos en los aeropuertos JFK, LaGuardia y Newark. El servicio de transporte público también presenta suspensiones masivas.

E incluso, se esperan acumulaciones de entre 30 y 60 centímetros (1 a 2 pies) en la ciudad y áreas circundantes.

Además se alerta de ráfagas peligrosas de entre 80 y 112 km/h, lo que genera condiciones de «whiteout» (visibilidad nula).

Las autoridades han calificado este fenómeno como una tormenta potencialmente histórica, situándola entre las diez más intensas en la historia de la ciudad.

Una tormenta invernal amenaza a más de 50 millones de personas en el noreste de Estados Unidos.

Por ello, activaron protocolos de emergencia y prohibieron viajes no esenciales ante el avance del sistema.

Alerta

Asimismo se indic que son siete estados, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Connecticut, Rhode Island y Massachusetts, los que declararon el estado de emergencia.

Por ejemplo, la autopista I-95, que conecta la frontera con Canadá hasta Florida, podría recibir hasta 60 centímetros de nieve.

En Nueva Inglaterra, la acumulación alcanzaría los 150 centímetros en algunas zonas.

Además, el NWS emitió alerta por ventisca en gran parte del corredor de la I-95 y en zonas costeras desde Maryland hasta New Hampshire.

El fenómeno combina ráfagas de al menos 56 km/h con visibilidad reducida a 400 metros o menos durante tres horas.

Los expertos también anticipan un periodo de 12 horas con vientos entre 80 y 112 km/h. Las bandas de nieve podrían dejar entre 5 y 10 centímetros por hora.

Suspende

Asimismo, cancelaron eventos programados como funciones de Broadway. Tampoco habrá clases este lunes en Nueva York, Nueva Jersey y Boston.

El alcalde advirtió que la tormenta podría ubicarse entre las diez más fuertes en la historia de la ciudad.

Por su parte, los gobernadores temen cortes de energía generalizados y caída de árboles por la combinación de nieve y viento.

Los principales aeropuertos ya registran afectaciones. El portal FlightAware contabiliza al menos 14 000 vuelos impactados entre domingo y martes.

AVISO ❄️

Así amanece Brooklyn, Nueva York EEUU 🇺🇸

Bajo condiciones de tormenta invernal extrema toda la noche#blizzard #NewYork

Febrero 23 de 2026

Vía @gregorbkny pic.twitter.com/PoDxwUUApB — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) February 23, 2026

Autoridades emitieron alerta por marejada ciclónica de entre 60 y 120 centímetros desde la Bahía de Delaware hasta Cape Cod.

Asimismo, se advierte que este fenómeno podría provocar inundaciones costeras moderadas y erosión de playas.

Mientras tanto, el Atlántico Medio espera nevadas menores y en las Carolinas se prevé lluvia fría durante el fin de semana.