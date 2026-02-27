Park Chan-wook Presidirá el Jurado del Festival de Cannes 2026

El cineasta coreano Park Chan-wook hará historia como presidente del jurado en Cannes. Conoce los detalles de esta designación internacional

Regeneración, 26 de febrero de 2026.– El cineasta Park Chan-wook presidirá el jurado en Cannes. Es el primer surcoreano en ocupar este importante cargo. El director de Oldboy buscará la próxima Palma de Oro. La edición número 79 celebrará su inmenso talento visual.

Este nombramiento refuerza el poder del cine de Corea. Park ha ganado múltiples premios en este festival francés. Destacan sus triunfos por Thirst y Decision to Leave. Ahora liderará las decisiones del certamen más prestigioso.

Los organizadores elogiaron su capacidad para capturar impulsos. Iris Knobloch y Thierry Frémaux destacaron su maestría visual. «Nos complace celebrar su inmenso talento», afirmaron los directivos. Resaltaron el compromiso de su país con el cine.

El festival se llevará a cabo en mayo próximo. Las fechas programadas son del 12 al 23 de mayo. Chan-wook sucede a la actriz francesa Juliette Binoche. El mundo del arte espera con ansias sus decisiones.

Trayectoria de un genio coreano

Park Chan-wook es un referente del cine contemporáneo. Su estilo mezcla la violencia con una belleza estética. Logró el Gran Premio en 2004 gracias a Oldboy. Desde entonces es un invitado constante en la Riviera.

Su película más reciente es la sátira No Other Choice. Trata sobre un hombre que elimina a su competencia. Fue considerada una de las mejores películas del 2025. Corea la seleccionó para representarlos en los premios Óscar.

“A masterful work of cinema.” Park Chan-wook’s NO OTHER CHOICE, starring Lee Byung Hun, is now available to watch on Digital. pic.twitter.com/ZX0U4lTTMc — No Other Choice (@noother_choice) February 17, 2026

El director explora destinos inciertos de hombres y mujeres. Sus historias cuestionan los valores de nuestro tiempo actual. Cannes reconoce así la relevancia de la narrativa coreana. Bong Joon Ho ya había ganado con la cinta Parásitos.

El jurado evaluará las propuestas más arriesgadas del año. Chan-wook aportará su visión única al proceso de selección. «Su inventiva ha dado momentos memorables», dijeron los organizadores. La industria espera una competencia de altísimo nivel técnico.