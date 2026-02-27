EE.UU: Recompensa de 10 mdd por los hermanos Arzate García

Los hermanos Arzate García se dedican a traer drogas, como fentanilo y metanfetaminas, a EE.UU. a través de California: DOJ

Regeneración, 26 de febrero 2026– Este jueves, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a René Arzate García, conocido como La Rana, de estar involucrado en narcoterrorismo y ser parte del Cártel de Sinaloa.

Recompensa

Ofrecieron hasta cinco millones de dólares por datos que ayuden a arrestarlo a él y a su hermano Alfonso, apodado Aquiles, por quien también se ofrecen otros cinco millones.

El fiscal del Distrito Sur de California, Adam Gordo, comentó que los cargos se deben a su papel como operador delictivo vinculado al Cártel de Sinaloa.

Su objetivo es el tráfico de drogas, incluyendo fentanilo y metanfetaminas, hacia Estados Unidos.

Esto implicaría el uso de una ruta que conecta Tijuana, Baja California, en México, con el sur de California, en Estados Unidos.

Estados Unidos presentó cargos de narcoterrorismo contra René Arzate García, alias 'La Rana'; además, ofreció una recompensa por el jefe de plaza y su hermano 'El Aquiles'.

Narcoterrorismo

“La Rana está acusado de narcoterrorismo; apoyo material a una organización terrorista extranjera designada.

Realización de una empresa criminal continua; conspiración para distribuir sustancias controladas destinadas a la importación.

Conspiración para importar sustancias controladas; conspiración para distribuir sustancias controladas; y conspiración para blanquear instrumentos monetarios”, explicó el fiscal.

Desde 2014, René y Alfonso ya enfrentan acusaciones por narcotráfico y son buscados por las autoridades estadounidenses.

Cártel de Sinaloa

Se les considera responsables de la plaza en Tijuana del Cártel de Sinaloa.

“Ningún jefe del Cártel es intocable y ninguna intimidación nos impedirá cumplir con nuestra misión”.

Comentó Kevin Murphy, agente especial interino a cargo de la Oficina de Investigaciones de

Seguridad Nacional.

Añadió que los hermanos Arzate García están detrás del tráfico de 12 mil dosis letales de fentanilo hacia San Diego, California.

Traficante

“La Rana ha logrado un papel más grande en el Cártel de Sinaloa y es uno de los traficantes y ejecutores más prolíficos del Cártel”, indicó Gordon.

El Fiscal Auxiliar Ejecutivo del Distrito Sur de California, Víctor White, también estuvo presente en la conferencia.

Señaló que “recientes informes sobre los cárteles en México subrayan una sencilla verdad:

Que la inestabilidad de las organizaciones criminales están construidas sobre el miedo y la violencia, los individuos pueden ascender y caer pero el estado de derecho perdura”.