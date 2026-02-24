Así fue la detención del Mencho

General Trevilla Trejo narró operativo en Jalisco. Mencho localizado en torno a una pareja sentimental. Fugitivo más buscado en EE.UU

Regeneración, 23 de febrero de 2025. El Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, narró en Las Mañaneras del Pueblo, con Sheinbaum, el operativo en Jalisco que derivó en el fallecimiento del Mencho.

Y es que el general narró tanto antencedentes como pormenores de la operación que se llevó a cabo el día de ayer:

«A manera de antecedentes les puedo decir que Rubén “N”, alias “el Mencho”, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación…

«…: él se inició en el narcotráfico en la década de los ’90, en Michoacán, como integrante de Los Valencia o Cártel del Milenio. Desde esa fecha, ya empezó a ser considerado como objetivo relevante».

Seguidamente el militar mexicano narró el ascenso del Mencho, hasta los premios por su captura.

«Posteriormente, en mayo del 2016, Estados Unidos lo agregó en su lista de fugitivos más buscados, y era requerido por una Corte del Distrito Oeste de Texas».

En agosto del 2018, la Fiscalía General de la República «ofreció 30 millones de pesos de pesos de recompensa por información que llevara a la captura del “Mecho”».

En diciembre del 2024, el gobierno de Estados Unidos ofrece «15 millones de dólares por información que llevara la captura de esta persona».

Inteligencia

Asimismo, dijo que se trato de una operaciòn de inteligencia militar.

«Con Inteligencia Militar Central e información complementaria de las instituciones del Gabinete de Seguridad y también de instituciones de Estados Unidos»

«…, la Secretaría de Defensa Nacional realizó el seguimiento a la red de vínculos del «Mencho», hasta que se dieron las condiciones para planear una operación para su detención».

Por otra parte, en su narración indicó algunas de las principales características de los que es el trabajo de inteligencia.

Como ustedes bien saben, el proceso de Inteligencia es muy complicado:

«se requiere de mucho tiempo, requiere recabar mucha información, muchos datos, muchos indicios de diversas fuentes nacionales, internacionales».

Acciones

El general recordó que hay convenios que tiene México, inclusive, con otros países, con otros organismos: Interpol, Europol.

«Además, nosotros como Fuerzas Armadas hemos fortalecido mucho esa relación con el Comando Norte de los Estados Unidos, y es importantísimo ese intercambio de información».

Retomando el hilo, dijo que el 20 de febrero, mediante trabajos de Inteligencia Militar Central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del “Mencho”.

Misma, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con “el Mencho” esta pareja sentimental.

Y el 21 de febrero, se retira del inmueble, y se obtuvo información que “el Mencho” permanecía en ese lugar. Él se quedó ahí con un círculo de seguridad.

El mismo 21 de febrero, se realiza el planeo de la operación.

Es doctrinario, es un axioma de las operaciones militares que se realizan, las que realizan las Fuerzas Armadas de todo el mundo, que: quien ejecuta la operación es quien la debe de planear.

En este caso fue el personal de Fuerzas Especiales y personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional quien planeó la operación.

Triada

Ese mismo día se organiza una fuerza operativa integrada por tres componentes:

Uno terrestre, que estaba integrado con personal de la Fuerza Especial conjunta: Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

También una fuerza aeromóvil, constituida con 6 helicópteros y personal de Fuerzas Especiales, que se dirigiría al área de operaciones.

Para conservar el secreto y con «ello, obtener la sorpresa, tener la iniciativa y obtener la sorpresa: no llegaron a Jalisco, estuvieron, esta Fuerza estuvo a órdenes, en situación de alerta, en algunos lugares de estados aledaños a Jalisco».

Y un tercer componente fueron: la de una Fuerza que constituyó el apoyo aéreo con aviones texanos de la Fuerza Aérea Mexicana.

El dia

Una vez que se corrobora ya, el día 22″ de febrero, o sea en el transcurso de la noche, que es cuando se corrobora la presencia del “Mencho”»…

«…,, la Fuerza terrestre es la que se desplaza al lugar donde él se encontraba para efectuar la detención».

«Se iba a hacer un cerco. “El Mencho” tiene dos órdenes de aprehensión por delincuencia organizada. Entonces, se iba a hacer un cerco», dijo.

«Teníamos la información de que el personal estaba armado. Entonces, se iba a aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Control y Explosivos para detenerlos también en flagrancia».

Fuego

Entonces, se desplaza este personal. Abren fuego, el personal de seguridad del “Mencho” contra el personal militar. “El Mencho” sale.

Dejan un grupo con una gran cantidad de armamento. «Realmente fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizada».

Y «el personal militar de Fuerzas Especiales repele la acción».

Fallecen ahí, en total, 8 delincuentes. El día de ayer se comunicó que “habían sido 4” porque era la información preliminar que teníamos, hasta el momento.

«Como ustedes bien saben, después que terminan las operaciones, bueno ya, se procede a revisar toda el área y se localizaron 4 cuerpos más».

Seguros Mencho

Por otra parte, se dijo que se aseguraron 7 armas largas. 2 lanzacohetes. Los lanzacohetes, uno era tipo RPG y otro blindicide.

El RPG es un lanzacohetes ruso que, por cierto, en 2015 fue el que emplearon para derribar un helicóptero de la Fuerza Aérea por el área de Autlán de Navarro.

E incluso dijo que precisamente en una operación que se había montado para detener a este delincuente.

Asimismo, se aseguraron 8 vehículos. 2 racer. Cartuchos y cargadores.

“El Mencho” y su círculo cercano emprendieron la huida y se internaron en una zona boscosa. Este complejo de cabañas estaba en las orillas de Tapalpa. Entonces, aledaña estaba una zona boscosa y es hacia donde se dirige “el Mencho” y su círculo cercano.

Se establece un cerco. Los persigue el personal de Fuerzas Especiales. Lo ubican oculto entre la maleza. Ellos hacen fuego contra el personal de Fuerzas Especiales.

Presión

«Llevaban ahí lanzacohetes también. Debido a la presión ejercida por la acción militar, no los usaron, los lanzacohetes, afortunadamente; sin embargo, sí impactaron a un helicóptero de una Fuerza aeromóvil«.

Este helicóptero se vio obligado a realizar un aterrizaje «de emergencia en una instalación militar cercana, en Sayula, Jalisco, ahí es donde aterriza este helicóptero».

Cabe destacar que destacó que «afortunadamente, no hubo personal militar herido en esta acción».

Posteriormente, el personal militar repele la agresión. Resulta herido “el Mencho” con 2 de sus escoltas y se detienen a 2 delincuentes más.

Ayer —como se informó el día de ayer en el comunicado de prensa— se aseguran 3 armas largas, 2 cortas, un lanzacohetes, granadas, cargadores y cartuchos.

Ahí, desafortunadamente, resulta herido un militar.

En la primera acción que les dije, en las cabañas, también ahí resultaron heridos 2 militares.

Una vez que se controló la situación, el personal de Sanidad Militar acude al lugar donde estaba “el Mencho” y su círculo de seguridad, sus 2 escoltas heridos.

Determinan que es necesario evacuarlos, estaban muy graves.

Viaje

Se pide el apoyo de un helicóptero para que descienda y sean trasladados a una instalación médica en Jalisco.

Así, «se traslada al “Mencho”, sus 2 escoltas y el oficial herido. Desafortunadamente fallecen en el trayecto».

Debido a eso, se decide, en ese momento, que ese helicóptero se dirija al Aeropuerto Internacional de Morelia, en Michoacán, en donde está un avión caza de la Fuerza Aérea.

Llegan ahí, los trasladan al avión caza, y ese avión caza se dirige a la Ciudad de México.

«Eso se decidió porque ya no era conveniente llegar a Guadalajara, sobre todo, por el riesgo que podía correrse con que este grupo delictivo hiciera acciones más violentas ahí, en la capital de Jalisco».

Tuli

Aparte de esta operación, con Inteligencia Militar Central también se obtuvo información de que Hugo “H”, alias “el Tuli”, quien era el operador logístico financiero y principal persona de confianza del “Mecho”, se encontraba en El Grullo, Jalisco.

Desde ahí, él estaba coordinando bloqueos sobre las vías de comunicación, los incendios a vehículos, los ataques a instalaciones militares, a la Guardia Nacional, en fin, negocios, instalaciones del gobierno, etcétera.

Asimismo, ofrecía, además, 20 mil pesos por cada militar que asesinara todo el personal de este grupo delincuencial.

Se despliega una unidad aeromóvil de Fuerzas Especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas.

«Lo localizan en El Grullo. Intenta escapar a bordo de un vehículo. Empieza a agredir al personal militar; repelen la acción, y ahí fallece este presunto delincuente».

Se le asegura un arma larga, un arma corta; llevaba «7 millones 200 mil pesos y 965 mil dólares americanos, cartuchos, cargadores y el vehículo».

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada para Delitos de la Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República.

Tarde

«Ya en la tarde estaba volviendo todo a la normalidad, ya no había… no estaban incrementando los bloqueos, pero, de todos modos, se decidió fortalecer la presencia del personal militar».

«… se envió a personal de Fuerzas Especiales en 3 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana».

Al tiempo que dijo «se han estado concentrando desde ayer en la noche y todavía lo harán el día de hoy, más efectivos militares desde el centro de la República y también de los estados aledaños a Jalisco».

Esto es, para totalizar: 2 mil 500 efectivos en refuerzos.

«Ya, de por sí, se encontraban destacamentados en Jalisco, alrededor de 7 mil efectivos. Entonces, se va a reforzar», puntualizó el general.

La intención es, más que nada, tener un efecto disuasivo con la presencia de este personal, señaló.

Señala

«Primero, para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida».

«…un reconocimiento a nuestro personal militar, que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión».

Y finalmente, proclamó:

«¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano, de eso no hay duda».