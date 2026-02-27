Liberan estudiante de Universidad de Columbia arrestada por ICE

Los agentes del ICE fingen ser policías buscando a una persona desaparecida. Mamdani habla con Trump y Aghayeva es liberada

Regeneración, 27 de febrero 2026– Ellie Aghayeva, estudiante de la Universidad de Columbia y que fue detenida el jueves por agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), fue liberada, tal como ella misma confirmó en su cuenta de Instagram.

Shock

«Acabo de salir hace un rato. Estoy segura y bien, en un Uber de vuelta a casa.

Lo siento mucho pero aún estoy en ‘shock’ y mi teléfono está sonando sin parar con llamadas de periodistas.

Necesito un poco de tiempo para procesar todo», publicó en una historia de Instagram la estudiante, originaria de Azerbaiyán.

El arresto de Aghayeva fue esta mañana alrededor de las 6:30 hora local (11:30 GMT) en el departamento que ocupaba en Manhattan, que pertenece a Columbia.

Agentes del DHS

Los agentes del DHS se hicieron pasar por policías que buscaban a una «persona desaparecida» para poder acceder al edificio.

Así lo indicó Claire Shipman, la presidenta interina de la institución, en un comunicado.

La presidenta enfatizó que todos los miembros de las fuerzas del orden deben portar una orden judicial o una citación para entrar a áreas que no son públicas de la universidad.

Esto incluye residencias, aulas y otros espacios que requieren acceso mediante la tarjeta CUID, que poseen los estudiantes y el personal del centro.

Habeas corpus

Poco antes de su liberación, los abogados de Aghayeva habían interpuesto un recurso de habeas corpus ante un tribunal en Nueva York.

En este documento solicitaban su liberación inmediata, argumentando que ICE la detuvo «sin justificación y en violación de sus derechos constitucionales al debido proceso».

El DHS declaró en un comunicado enviado a EFE que el visado de estudiante de Aghayeva expiró en 2016, durante la presidencia del demócrata Barack Obama (2009-2017).

Comunicado

Indicaron que esto ocurrió por «no asistir a sus clases» y señalaron que no tiene apelaciones ni solicitudes pendientes ante el DHS.

«La gestión del edificio y su compañero de cuarto permitieron a los agentes ingresar al apartamento», añadió la agencia.

El alcalde Zohran Mamdani comentó que el presidente Donald Trump le aseguró, durante una reunión hoy en la Casa Blanca, de la inmediata liberación de la estudiante.