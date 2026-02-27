Trump hará campaña personal para elecciones de medio término

Funcionarios han comentado que el presidente Trump tiene la intención de hacer campaña como si estuviese «en la boleta»

Regeneración, 27 de febrero 2026– Era una gélida tarde de enero en Iowa, y numerosas personas que lo apoyaban rodeaban el escenario, decorado con los colores rojo, blanco y azul. La imagen podría haberse confundido fácilmente con un evento de la campaña de reelección del presidente Donald Trump, que tuvo lugar hace dos años.

People that were at the Trump rally in Iowa said it was a bust & there were a lot of angry people there especially ones that had supported him previously! They were complaining about food prices,health insurance premiums & ICE! You can hear the one lady yell F U& he was mad! pic.twitter.com/qGC59ACRF6 — Suzie rizzio (@Suzierizzo1) January 29, 2026

Nueva campaña

Sin embargo, el mes pasado, volvió a la campaña con un objetivo distinto: asegurar victorias en las elecciones de medio término para el Partido Republicano.

«Estoy aquí porque estamos iniciando la campaña para ganar las elecciones intermedias», dijo Trump a la multitud. «Tenemos que ganar las elecciones intermedias».

No es inusual que los presidentes en ejercicio respalden a su partido durante las elecciones de medio término, aunque no estén en la boleta.

No obstante, a medida que se aproximan las primarias intermedias de 2026 en marzo, la administración Trump ha dejado claro su plan.

🚨ELECTION POWER GRAB: Pro-Trump activists, claiming White House coordination, have drafted an executive order declaring a “national emergency” over the 2020 election to BAN mail-in ballots & voting machines for the midterms. This is a twelve alarm fire.#SaveActTaxesYourVote pic.twitter.com/nKsHrACTIg — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) February 27, 2026

Trump protagonista

Que el mismo presidente Trump sea quien debe estar en el centro de atención de las elecciones.

Fuentes cercanas a la Casa Blanca han señalado que el presidente está adoptando una estrategia de campaña vehemente, que podría incluir mítines públicos casi cada semana.

«Va a hacer campaña como si fuera 2024 otra vez», mencionó Susie Wiles, su jefa de gabinete y exdirectora de campaña, durante el programa de entrevistas The Mom View en diciembre.

Trump ya recorrió dos estados cruciales, Pensilvania y Carolina del Norte, en diciembre.

Y ha continuado organizando eventos públicos en las semanas siguientes, destacando su historial económico en Iowa y Michigan.

Riesgos

Sin embargo, esta estrategia conlleva riesgos. Las elecciones de medio término suelen resultar en pérdidas significativas para el partido del presidente en ejercicio.

Los demócratas planean aprovechar las caídas en las encuestas de Trump para debilitar la mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso.

«Lo más probable es que el Partido Demócrata presente estas elecciones de medio término como un referéndum nacional sobre el presidente Trump».

Mencionó el profesor de derecho de la Universidad Liberty, Tory L. Lucas.

Trump's Latest Rally In Iowa pic.twitter.com/aDvLNXkMDo — Tony Michaels 🎙 (@thetonymichaels) January 31, 2026

Desventajas

Trump y sus colaboradores han reconocido sus considerables desventajas, aludiendo en sus declaraciones a la maldición de las elecciones de medio término.

El presidente incluso sugirió que la caída podría estar relacionada con la salud mental de los votantes.

«Los presidentes en ejercicio no parecen tener un buen desempeño en las elecciones de medio término. Supongo que, en un período de 50 años, solo ganaron dos veces.

Así que no sé a qué se debe», afirmó Trump a los periodistas el mes pasado en el Air Force One. «Es algo muy complejo. Habría que preguntar a un psiquiatra sobre eso».