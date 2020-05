Hijos de «El Chapo» imponen toque de queda en Culiacán

El castigo por desobedecer el toque de queda impuesto por «Los Chapitos» va desde golpes hasta una multa.

Regeneración, 3 de mayo del 2020.En Culiacán, Sinaloa, se han difundido grabaciones adjudicadas a los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán.

En las grabaciones que circulan por redes sociales, se puede escuchar a unos hombres no identificados en unas camionetas. Desde allí piden a la población mantenerse en sus casas para evitar más contagios por Covid-19.

Las grabaciones se adjudican a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, mejor conocidos como “Los Chapitos“.

El castigo por no acatar las órdenes son golpes con tablas, arrestos y hasta multas.

“Se les informa que después de las diez de la noche tienen que estar adentro de sus casas por el coronavirus, sino agarran el rollo los vamos a tablear… no es juego, no estamos jugando”, se escucha en la grabación.