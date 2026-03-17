Poca respuesta de aliados a solicitud de buques militares en Ormuz

Ormuz: Italia dice no estar en guerra con nadie. Alemania, que no es su guerra. Declinan, España, Australia. -Dinamarca y Reino Unido matizan

Regeneración, 16 de marzo de 2026. Varios países de la coalición con Estados Unidos han declinado de diversas maneras enviar buques de guerra al estrecho de Ormuz.

Cabe recordar que Trump pidió escoltar a los buques petroleros para forzar a Irán a dejarlos pasar por el Golfo Pérsico.

Sin embargo, la respuesta no ha sido entusiasta, en algunos casos, al contrario. Alemania, Italia, España, Australia, Reino Unido y Dinamarca, se posicionan

Europa

Como se sabe, tras los ataques de Israel y EE.UU en resupues Irán usa drones, misiles y minas para cerrar paso a buques cisterna con una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo.

Cabe destacar que en el caso de Alemania, el gobierno se desmarcó de la petición. Indicó que no lograrían lo que EE.UU no ha conseguido.

«¿Qué espera Donald Trump que hagan un puñado o dos puñados de fragatas europeas en el estrecho de Ormuz que la poderosa Armada estadounidense no pueda hacer?»

Así, dijo el lunes en Berlín el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius. Y restando importancia a las amenazas de Trump de consecuencias para la alianza de la OTAN.

«Esta no es nuestra guerra, nosotros no la hemos empezado», añadió.

Por otra parte, portavoz del gobierno alemán, Stefan Kornelius dijo que el conflicto no tiene nada que ver con la OTAN y Alemania no tiene planes de verse involucrada en él.

«Ni Estados Unidos ni Israel nos consultaron antes de la guerra, y… Washington declaró explícitamente al comienzo de la guerra que la ayuda europea no era ni necesaria ni deseada», recordó.

Por otra parte Reuters señaló que Gran Bretaña y Dinamarca afirmaron considerar ayuda e hicieron hincapié en la necesidad de reducir la tensión y evitar verse involucrados en la guerra.

Tampoco

Por otra parte, España afirmó que no haría nada que pudiera intensificar el conflicto.

E incluso, el vicepresidente del Gobierno italiano, Matteo Salvini, declaró que el envío de buques militares a una zona de guerra se interpretaría como una entrada en el conflicto.

«Italia no está en guerra con nadie y enviar buques militares a una zona de guerra significaría entrar en la guerra», declaró Salvini a los periodistas en Milán.

Al tiempo que la ministra de Transportes de Australia, Catherine King, confirmó que, a pesar de la presión estadounidense, Australia no enviará buques de guerra al estrecho de Ormuz.

El gobierno australiano indicó que su enfoque militar está centrado en la región del Indo-Pacífico, en lugar de involucrarse en el Golfo Pérsico.

Parte de guerra

Irán lanzó ataques con drones contra los Emiratos Árabes Unidos, matando a un palestino en Abu Dabi. Cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Dubái .

Por otra parte, la Fuerza Aérea israelí ataca el Centro de Investigación Espacial iraní en el centro de Teherán y lo destruye por completo.

Acusa posibles actividades de guerra espacial contra satélites israelíes según Irán Wire.

Abu Ali al-Askari, alto comandante de Kata’ib Hezbollah, murió en un ataque aéreo en Bagdad, Irak.

En tanto que al menos siete personas, entre ellas cuatro niños, resultaron heridas en ataques con cohetes y drones de Hezbolá en el norte de Israel.

Por su parte, la 91ª División del ejército israelí lanza una operación terrestre contra Hezbolá en el sur del Líbano, ampliando una zona de seguridad a lo largo de la frontera.

Al menos cuatro miembros de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) de Irak murieron y otros tres resultaron heridos en un ataque aéreo en la gobernación de Al Anbar .

Un funcionario de las FMP atribuyó el ataque a Estados Unidos.