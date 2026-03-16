Felipe VI reconoce abusos durante la Conquista

Felipe VI visitó la exposición La Mitad del Mundo. La Mujer en México Indígena. Analizar la historia, reconocer avances y errores, dijo

Regeneración, 16 de marzo de 2026. Portales destacan que el rey Felipe VI de España señaló llanamente los abusos durante la Conquista de América.

Lejos del españolismo estridente o forzado, delimita posición al conversar con autoridades y especialistas sobre el análisis histórico de los hechos.

Dijo que con los valores actuales no cabe el orgullo del abuso, que hubo leyes de Indias que no se cumplieron y luego refirió a la historia conjunta.

Los hechos en el Museo Arqueológico Nacional en la exposición La Mitad del Mundo. La Mujer en México Indígena.

Recorrido del Rey por la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena” en el Museo Arqueológico Nacional (MAN).



La exposición, centrada en el ámbito humano, permite indagar en el conocimiento del México indígena a través de la figura de la mujer. pic.twitter.com/BDwH8KIijl — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) March 16, 2026

Reconoce

«Hay cosas que, cuando las estudiamos, con nuestros valores actuales, obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos”.

Así señaló el monarca, al tiempo que subrayó la importancia de analizar los hechos históricos con rigor y contexto.

Recordó que debates morales y jurídicos sobre el ejercicio del poder en América e incluso Felipe VI mencionó la regulación entre la Corona española y los pueblos originarios.

Admitió que muchas veces no se cumplió como se pretendía, lo que derivó en abusos y conflictos en los territorios coloniales.

«Hay un afán de protección que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso”, explicó.

Señala

Felipe VI subrayó que México es resultado de la convergencia de múltiples culturas originarias y del encuentro histórico con España.

Al tiempo que subrayó la importancia de traer a España esta exposición, un testimonio del México antiguo:

“… de las culturas que son lo que hoy es México. Porque es producto de todas ellas, incluso del propio encuentro con españoles”.

Añadió que estas exposiciones demuestran cómo las civilizaciones se han encontrado con sus momentos de lucha, de conflicto y de controversia.

Además de destacar la necesidad de que la juventud a ambos lados del Atlántico conozca el peso del conocimiento antiguo:

“para apreciarse a sí misma”, ya que “al fin y al cabo, esa cultura mestiza que nace ahí, en América, es lo que nos define hoy”.

Datos

Como se sabe en 2019, AMLO presidente envió una carta al rey solicitando que España pidiera disculpas por los abusos cometidos durante la conquista.

La misiva no recibió respuesta oficial, lo que generó tensiones entre ambos países.

La situación se agravó años después cuando la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar al monarca a su toma de posesión.

Así, la reciente visita de Felipe VI a la exposición cultural es vista por analistas como un gesto simbólico que busca favorecer el diálogo histórico y cultural entre ambas naciones.

El proceso de distensión diplomática comenzó meses atrás cuando el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, reconoció públicamente injusticias hacia los pueblos originarios.

Albares afirmó que esos hechos deben ser reconocidos y lamentados como parte de una historia común, declaración que fue valorada positivamente por el gobierno mexicano.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó entonces que reconocer los agravios históricos fortalece a las naciones, al considerar que el reconocimiento del pasado es una base para la reconciliación.

Proyecto cultural para reforzar vínculos históricos

Reacciones

En el ámbito político español, hubo división, así sectores del gobierno actual apoyaron el discurso como un acto de diplomacia moderna.

Sin embargo, la oposición (partidos como el PP y Vox) criticó al Rey, argumentando que no se debe juzgar la historia con ojos del presente.

En redes aparecen opiniones divididas entre quienes consideran que es un gesto suficiente y quienes siguen esperando una disculpa formal por parte del Estado español.

De acuerdo con la Casa Real española, la exposición forma parte de un proyecto cultural binacional destinado a reforzar los lazos entre España y México.

Poniendo en relevancia la riqueza histórica de las culturas originarias y el papel de las mujeres en las comunidades indígenas, indica.