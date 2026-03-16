Apoyo a Cuba: Humanismo esencia de México: Sheinbaum

Sheinbaum atajó: Mezquindad de la derecha frente México pueblo fraterno. Autodeterminación y buenas relaciones con EE.UU

Regeneración, 16 de marzo de 2026. Durante las Mañaneras del Pueblo, la presidenta Sheinbaum insistió en la generosidad del pueblo de México frente a la adversidad y el sufrimiento de otros pueblos.

Y es que luego de llamados a la solidaridad y la carta publicada por AMLO se generó una oleada de ataques en redes por parte de la derecha en México.

Es la mezquindad contra la solidaridad, fustigó desde Palacio Nacional.

Apoyos

#AHORA || Ocurrió una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Comienzan a implementarse los protocolos de restablecimiento.



👉 Continuaremos informando. pic.twitter.com/nZq5aakE3Y — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) March 16, 2026

Se trata de la ronda de preguntas y respuestas ante los medios de comunicación. Así a pregunta expresa no descartó hacer una aportación personal a la cuenta abierta por intelectuales para ayuda humanitaria a Cuba.

Sobre la reacción de la derecha dijo que «ayer decían unas barbaridades, de veras… Fíjense que la derecha se caracteriza por algo: son mezquinos».

«el Humanismo se caracteriza por la fraternidad. Es la mezquindad frente a la fraternidad, así de claro».

Esto es la mezquindad en las mentiras, las calumnias, los bots.

«Este es un asunto de fraternidad».

Ayer lo dije en el evento en Nayarit: México es un pueblo fraterno que siempre da la mano al que sufre, eso nos caracteriza, esa es la característica de nuestro pueblo y de nuestra historia.

Este fin de semana estuvimos en Colima y Nayarit: entregamos Pensión Mujeres Bienestar e inauguramos Centros Libre. pic.twitter.com/YnnYkLVsQa — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 15, 2026

Y eso no lo podemos perder nunca, porque entonces dejaríamos de ser quienes somos, y hay que defenderlo en todos los foros.

México fue el único país, frente a todas las presiones, que se opuso al bloqueo a Cuba, el único. Una luz en el horizonte.

Siempre ha sido solidario con el pueblo cubano, siempre; un pueblo hermano.

Pero la mezquindad, a veces, está por encima de todo; el racismo, el clasismo, la mezquindad es lo que caracteriza a la oposición de derecha.

Y acá, pues es el Humanismo, la fraternidad.

Entonces, como Presidenta nos corresponde, sin poner en riesgo a México, seguir apoyando al pueblo de Cuba, seguir apoyándolo, porque esa es la esencia de lo que somos.

Y al mismo tiempo, como persona, ya veré si hacemos una aportación. Ya lo informaré.

Soberanía

Presidenta #Mexico 🇲🇽 Sheinbaum reitera su respaldo al llamado de AMLO a apoyar a Cuba 🇨🇺y dice que ella misma hará un aporte personal: https://t.co/hLf86vqSSa — Carlos Montero (@CMonteroOficial) March 16, 2026

Sobre críticas al gobierno de Cuba, la presidenta, sentenció: «Le corresponde al pueblo de Cuba».

Así como nosotros respetamos al presidente Trump, porque le corresponde al pueblo de Estados Unidos.

A veces decimos cosas en las que no estamos de acuerdo, que corresponden a la relación bilateral, pero lo respetamos, porque lo eligió su pueblo.

Igual que no estamos de acuerdo con el presidente de Argentina, «pero lo eligió su pueblo, y podemos decir en lo que no estamos de acuerdo».

«Y más como Presidenta, me corresponde la autodeterminación de los pueblos, siempre levantar esa consigna».

Por supuesto, cuando hay golpes de Estado y otras cosas, es distinto, porque ya va contra la decisión y la autodeterminación de los pueblos.

AMLO llama a la solidaridad con Cuba



AMLO en retiro indica cuenta abierta por ciudadanos, escritores y periodistas para ayuda humanitaria al pueblo de Cuba #RegeneracionMxhttps://t.co/ArLPYyzFkH — RegeneraciónMx (@RegeneracionMx) March 15, 2026

Pero es una decisión del pueblo cubano, no es una decisión que nos corresponde.

Y a veces estamos de acuerdo, podemos no estar de acuerdo en algunos «temas, es igual que con el gobierno de Estados Unidos».

Nosotros queremos una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, muy buena.

Y siempre vamos a buscar esa buena relación, siempre, siempre, por los mexicanos que viven allá, porque somos naciones vecinas, siempre.

Decir verdad

Claro, ahí donde no estamos de acuerdo, pues también lo manifestamos, pero buscamos una buena relación.

«Igual con el gobierno de Cuba, les corresponde a los cubanos definir su gobierno; y habrá cosas en las que estemos de acuerdo, habrá cosas en las que no. Pero no tiene por qué sufrir su pueblo, nunca«.

Por eso, nosotros —no solamente por convicción, sino esa es la historia del Estado mexicano— no estamos de acuerdo con los bloqueos, porque no dañan al gobierno, dañan a los pueblos.

Seguidamente, recordó que así se hizo en los ’60, cuando inició el bloqueo, y así lo han mantenido los gobiernos de México en todos los ámbitos, subrayó Sheinbaum.