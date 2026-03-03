Fatwa declara formalmente la Yihad a EE.UU e Israel

EE.UU e Israel atacan instalaciones de asamblea de expertos, el Quom. «Intensos esfuerzos» para detener la guerra en Medio Oriente: Turquía

Regeneración, 3 de marzo de 2025. El poder religioso de Irán emitió una fatwa, interpretación de la ley islámica que valida la guerra religiosa contra EE.UU e Irán. Por otra parte, continuan los ataques entre las partes y Turquía se esfuerza por negociar la paz.

En tanto que el presidente de EE.UU subrayó los avances obtenidos.

Dice

Altos clérigos iraníes, incluido el Gran Ayatolá Makarem Shirazi, emitieron una fatwa declarando la yihad contra Estados Unidos e Israel tras el asesinato del Líder Supremo Jamenei en recientes ataques.

La fatwa cita explícitamente el Corán 22:39 (permiso para luchar contra los agraviados) y lo presenta como un deber religioso para los musulmanes.

Desde luego, no se trata de un edicto estatal formal, pero tiene gran peso en Irán y ha movilizado a grupos chiítas.

Dicha fracción chiíta en Irak, Siria, Líbano y Yemen ahora tiene autorización teológica para atacar objetivos estadounidenses e israelíes. El documento llama a tod el mundo islámico a movilizarse

Quom

Por otra parte, israelíes y estadounidenses alcanzaron el martes el edificio de un organismo encargado de elegir al nuevo líder supremo de Irán, informaron medios afiliados al Estado.

“Los criminales sionistas estadounidenses atacaron el edificio de la Asamblea de Expertos en Qom”, al sur de Teherán, según la agencia de noticias Tasnim.

Footage which appears to show the moment that an Iranian one-way attack drone, likely a Shahed-136, struck the U.S. Consulate tonight in Dubai. pic.twitter.com/NytVrqgrYL — OSINTdefender (@sentdefender) March 3, 2026

Se trata de la asamblea de expertos está encargada de nombrar, supervisar y potencialmente destituir al líder supremo.

En tanto que noticias Mehr informó que el edificio ya no se utilizaba para reuniones y Tasnim informó que el lunes ya se habían producido ataques contra la sede.

Irán declaró el domingo el inicio de un proceso de transición tras la muerte de Jamenei. Los planes incluyen la formación de un consejo de liderazgo interino.

🚨 🇪🇸 España acaba de romper filas. Condenó la guerra entre Estados Unidos e Israel, calificándola de violación del derecho internacional; es uno de los pocos líderes occidentales con carácter.



El imperio esperaba unidad. España simplemente les recordó que no todos se inclinan. pic.twitter.com/I3qKtzxW18 — Dr Jose Cuauhtemoc Cervantes (@temotizox) March 2, 2026

Mismo que incluye al presidente, al jefe del poder judicial y un jurista del Consejo de Guardianes, el organismo que supervisa la legislación y examina a los candidatos electorales.

Versiones en redes destacan que en todo esto desempeña un papel central el máximo jefe de seguridad de Irán, Ali Larijani.

El consejo de liderazgo interino dirigirá el país mientras se encuentra un sucesor permanente para el líder supremo.

Interpretación

Fuentes señalan que el Texto citado es el versículo del Islam (22:39):

Se ha concedido permiso [para combatir] a quienes han sido atacados, porque han sido tratados injustamente. Y, ciertamente, Alá tiene poder para ayudarlos.

Según la tradición islámica, este versículo es revelado al profeta Mahoma poco después de la Hégira (emigración a Medina), tras años de persecución por parte de los idólatras de La Meca.

Y es que los mecos expulsaron a los creyentes de sus casas sin más motivo que su fe.

E incluso se afirma se trata que los tafsirs (exégesis) señalan que el permiso se otorga a quienes «son combatidos» o «agraviados», no para iniciar agresiones. Es una respuesta a la opresión.

Todo ello en el contexto donden fuerzas israelíes y estadounidenses atacaron objetivos en todo Irán el martes, lo que provocó ataques de represalia iraníes en el Golfo.

Además, el conflicto ya se extiende al Líbano, sacudiendo los mercados mundiales y haciendo subir drásticamente los precios del petróleo.

EE.UU

España no permite que cazas estadounidenses despeguen de su territorio para atacar Irán



Al menos quince aeronaves militares estadounidenses han salido de esas instalaciones en los últimos días y varias volaron hacia Alemania, según datos de seguimiento aéreo. / ml pic.twitter.com/ONV0mCxOUY — DW Español (@dw_espanol) March 3, 2026

Cuatro días después del inicio de la guerra, asimismo, el presidente Donald dijo a los periodistas que el ejército estadounidense había atacado numerosos objetivos navales y aéreos iraníes.

Afirmó que «casi todo ha sido destruido», indicó Reuters.

En sus comentarios dijo que el ataque a Irán es porque tenía «la sensación» de que Irán atacaría después de que las negociaciones sobre su programa nuclear se estancaran.

En respuesta al feroz ataque, drones iraníes atacaron la embajada estadounidense en Arabia Saudita, tras haber atacado previamente la misión en Kuwait.

Washington cerró ambas embajadas, así como la del Líbano, y ordenó al personal gubernamental no esencial y a sus familias que abandonaran gran parte de Oriente Medio.

The Israeli Air Force has announced that it struck the secret “Min-Zadai” compound in Northern Iran, where the Iranian terror regime operated to develop capabilities required for nuclear weapons. Within the site, a group of nuclear scientists operated secretly to develop a key… pic.twitter.com/UPHxF2dyWV — OSINTdefender (@sentdefender) March 3, 2026

Además, amenazó el martes con cortar el comercio con España, que se negó a permitir que aviones estadounidenses usaran sus bases para atacar a Irán.

E incluso, se opuso a aumentar los fondos de defensa como parte de la OTAN.-“España ha sido terrible”-, dijo Trump a los periodistas al reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz.

«Vamos a cortar todo comercio con España. No queremos tener nada que ver con España», asentó.

Paz

"ÚLTIMA HORA: El representante #TedLieu dice que los archivos completos de Epstein contienen información de que #DonaldTrump VIOLÓ a menores.



Así que inició una guerra para distraernos de sus crímenes.



Nunca dejes de hablar de #Epstein#EpsteinTrumpFiles #EpsteinList #EEUU pic.twitter.com/VSsfoJKk0v — |NELA🇵🇸🇨🇴🇸🇩| (@MoronNela) March 3, 2026

El presidente Recep Tayyip Erdogan dijo el martes que Turquía estaba haciendo esfuerzos diplomáticos “intensos” para poner fin al conflicto que afecta al Medio Oriente.

“Los ataques contra Irán y los ataques con misiles y drones kamikaze (por parte de Irán) contra los países vecinos del Golfo han alimentado la inestabilidad”, dijo en un discurso televisado.

“A través de la diplomacia orientada a la paz, estamos haciendo intensos esfuerzos para resolver los problemas en la mesa de negociaciones”, añadió.

Lo anterior según subraya Alarabiya.