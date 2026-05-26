Inegi: Cifras récord en abril en importaciones y exportaciones

El Inegi muestra un aumento en el comercio de productos y bienes dentro del primer trimestre del 2026 en relación al 2025

Regeneración, 26 de mayo 2026– En abril, se reportaron los niveles más altos de exportación e importación en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que presentó el informe sobre la balanza comercial de mercancías.

Exportaciones

El total de las exportaciones fue de 72 mil 42 millones de dólares, la cifra más alta desde que se comenzó a registrar.

Esto significó un crecimiento del 32.6 por ciento en comparación con abril de 2025.

En lo que respecta a las importaciones, estas alcanzaron un total de 67 mil 521.8 millones de dólares.

Esta cifra también estableció un nuevo récord, mostrando un aumento anual del 24.1 por ciento, confirmó el Inegi.

Mercado clave

Estados Unidos continúa siendo un mercado clave para los productos mexicanos.

El 83.6 por ciento de los 72 mil 42 millones de dólares exportados por México en abril fueron dirigidos a ese país.

No se había observado un aumento del 32.6 por ciento en el valor de las exportaciones desde mayo de 2021.

El aumento fue impulsado, en su mayor parte, por las ventas de productos no petroleros, que crecieron un 33.5 por ciento anualmente.

Aumento

Las exportaciones manufactureras subieron un 34 por ciento, mientras que las no automotrices aumentaron un 45.8; las automotrices, un 8.2, y las extractivas, un 71 por ciento.

Las ventas de productos petroleros mostraron un incremento del 7.9 por ciento.

Durante el periodo de enero a abril de 2026, el total de las exportaciones alcanzó un valor de 247 mil 628 millones de dólares.

En los primeros cuatro meses de 2026, la composición del valor de las remesas de mercancías fue de un 91.1 por ciento de bienes manufacturados.

Productos

Los productos agropecuarios representaron un 3.3 por ciento; los extractivos no petroleros, un 3 por ciento, y los productos petroleros, un 2.6 por ciento.

En abril de 2026, el valor de las importaciones de mercancías fue de 67 mil 522 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord y reflejando un aumento anual del 24.1 por ciento.

Se importaron bienes para uso intermedio por un valor de 54 mil 228 millones de dólares, lo que representa un incremento del 29.8 por ciento en comparación con abril del año anterior.

Asimismo, este monto fue resultado de un crecimiento del 31.9 por ciento en las importaciones de productos no petroleros de uso intermedio.

Superávit

Y un 3.8 por ciento en las de bienes petroleros de uso intermedio.

Las importaciones de bienes de capital totalizaron 4 mil 794 millones de dólares, lo que conllevó un aumento anual del 1.3 por ciento.

De esta forma, México reportó un superávit comercial de 4 mil 520 millones de dólares, una cifra inferior a los 5 mil 932 millones de dólares registrados en marzo.