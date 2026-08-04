Avance del 95.9% en Entrega de Fertilizantes para el Bienestar

La Secretería de Agricultura y Desarrollo Rural beneficia a más de dos millones de pequeños productores en el país

Regeneración, 3 de agosto de 2026.– La Sader reportó un progreso histórico en la distribución de insumos agrícolas del ciclo actual.

La Sader informó que ha entregado apoyos directos a 2 millones 37 mil productores de pequeña y mediana escala.

Esta cifra representa un avance de 95.9 por ciento de la meta nacional establecida para este periodo.

Baja California encabeza la lista con un noventa y nueve por ciento de cobertura entre la población objetivo.

Asimismo, entidades como Campeche, Chiapas, Michoacán, Nuevo León y Quintana Roo registraron un noventa y ocho por ciento de entregas completadas.

Por su parte, el estado de Guerrero alcanzó un noventa y seis por ciento de avance en sus zonas rurales.

Dichos logros han permitido atender a más de 316 mil personas en tan solo siete meses de trabajo.

El gobierno federal mantendrá la supervisión continua para garantizar el abastecimiento oportunamente en todas las regiones.

Cobertura de hectáreas y cultivos prioritarios

En cuanto a la superficie agrícola, el programa prioritario muestra una excelente cobertura del 95.9 por ciento en el territorio nacional.

Las autoridades indicaron que este año se atenderán más de 3.5 millones de hectáreas destinadas al cultivo de alimentos.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural precisó de forma oficial: “El maíz es el cultivo con mayor extensión beneficiada”.

Ese grano básico concentra el 75.49 por ciento del total de la superficie atendida.

Por otra parte, la logística oficial ha dispersado cerca de 970 mil 700 toneladas de insumos a nivel país.

Dicho volumen representa un noventa y tres por ciento de la meta anual proyectada por las autoridades sanitarias.

La cifra entregada incluye 409 mil 530 toneladas de fosfato diamónico y 557 mil 660 toneladas de urea.

La estrategia impulsada por la administración federal busca fortalecer de manera directa la soberanía alimentaria.

Inclusión y apoyo a mujeres indígenas

La vertiente social del programa destaca por un amplio respaldo a las mujeres trabajadoras del campo mexicano.

De la población total beneficiada, más de 814 mil apoyos corresponden a mujeres de diversas comunidades agrícolas.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural detalló institucionalmente: “Fertilizantes para el Bienestar ha atendido a 354 mil 518 mujeres indígenas”.

Esta cantidad equivale al 43.55 por ciento del total de productoras respaldadas dentro del país.

Para finalizar, las trabajadoras agrícolas recibieron más de 138 mil 440 toneladas de fertilizantes para sus parcelas.

Dichos recursos permitirán cubrir adecuadamente 463 mil 240 hectáreas de cultivos prioritarios en las distintas regiones.

Los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca concentran la mayor cantidad de mujeres indígenas apoyadas.

Las autoridades reafirmaron su compromiso de seguir impulsando la equidad social en el sector rural.