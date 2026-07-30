372 millones de Pesos para Obras Hídricas en Xochimilco

El Gobierno de la Ciudad de México destina 372 millones de pesos al Plan Hídrico Integral en San Gregorio Atlapulco para mitigar inundaciones

Regeneración, 29 de julio de 2026.– El Gobierno de la Ciudad de México ejecuta siete obras estratégicas en Xochimilco.

La inversión de 372 millones de pesos busca resolver problemas de saneamiento y drenaje.

Estas acciones benefician de manera directa a más de 42 mil habitantes de San Gregorio Atlapulco.

Los trabajos en las cañadas incluyen la construcción y rehabilitación de 22 presas de gavión.

Dichas estructuras captan agua de lluvia e infiltran 237 mil litros por hora al acuífero.

Además, el proyecto redujo significativamente los riesgos por inundación durante el año 2025.

Las cuadrillas desazolvaron un total de 16 mil metros cúbicos de lodo en la zona.

Asimismo, concluyó la edificación de un colector con casi tres kilómetros de longitud.

Esta conducción trasladará aguas residuales hacia plantas especializadas para su debido tratamiento.

Al respecto, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó:

“Estamos recuperando la cuenca, los canales y las chinampas. El gran legado que podemos dejar como gobierno es la recuperación de la ciudad lacustre”.

Modernización del drenaje y saneamiento sustentable en zonas agrícolas

Las autoridades capitalinas iniciaron la sustitución integral del drenaje local este miércoles.

El plan operativo incluye la construcción de la nueva planta de bombeo de Atenco.

Esta infraestructura operará con una capacidad de 60 litros por segundo de bombeo.

Las acciones técnicas permitirán frenar las descargas contaminantes en los canales agrícolas.

Por ello, la estrategia protege el ecosistema de la última gran zona lacustre capitalina.

Las obras fortalecen la producción tradicional de hortalizas y plantas en las chinampas.

El proyecto hídrico integral fue respaldado democráticamente por la propia comunidad.

Los compromisos surgieron de las asambleas del programa social denominado Casa por Casa.

Posteriormente, la población validó las intervenciones mediante un proceso de consulta ciudadana.

En palabras del titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández:

“El Plan Hídrico Integral de San Gregorio Atlapulco constituye una estrategia para atender de manera integral los retos de drenaje, saneamiento, control de escurrimientos y recuperación ambiental”.

Aumento en capacidad de tratamiento y restauración del equilibrio ambiental

La rehabilitación de la planta San Pedro Actopan triplicó su capacidad de saneamiento.

La instalación pasó de procesar 20 a 60 litros por segundo de agua.

Próximamente comenzarán trabajos en las plantas San Luis Tlaxialtemalco y San Lorenzo.

El conjunto de las tres plantas alcanzará 280 litros por segundo de agua tratada.

El recurso de alta calidad abastecerá los canales y la producción agrícola local.

El modelo busca alcanzar la autosuficiencia en el aprovechamiento del líquido vital.

Las intervenciones garantizan un ciclo sustentable para el agua de lluvia captada.

El proyecto integral fomenta el desarrollo ambiental sin alterar la historia comunitaria.

Las autoridades locales y gubernamentales reafirmaron su compromiso de rendir cuentas al pueblo.

Sobre la satisfacción de la población por estas obras, la alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho Bastida, concluyó:

“Y por primera vez podemos decir, estamos muy contentos y orgullosos de que este proyecto sí atiende las necesidades de nuestro hermoso pueblo”.