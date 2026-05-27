Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa testifican ante la Fiscalía

“Con la frente, en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca”, aseguró el gobernador con licencia de Sinaloa

Regeneración, 27 de mayo 2026– Este martes 26 de mayo, Rubén Rocha Moya, gobernador en licencia de Sinaloa, y otros funcionarios de Sinaloa, se presentaron a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Acusaciones

Comparecieron sobre las acusaciones de Estados Unidos de la supuesta protección que brindaron a Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa.

El primero en llegar a las oficinas de la FGR en Sinaloa fue Dámaso Castro Zaavedra, quien es vicefiscal en licencia.

Más tarde, Rubén Rocha Moya confirmó su presencia en la FGR en Culiacán.

Respondió a las acusaciones en su contra y aseguró que estará disponible para cualquier requerimiento de las autoridades.

Confianza

“Lo haré porque creo en el Sistema Judicial Mexicano, confío en nuestro Estado de Derecho y respeto a nuestras instituciones de justicia.

Con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca”, escribió en sus redes sociales.

El tercer funcionario en declarar fue el alcalde de Culiacán en licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Según reportes, él salió de las oficinas alrededor de las 10:00 horas en una camioneta.

Citatorio

Gámez Mendívil trató de pasar desapercibido al ir a las oficinas y no hizo declaraciones a los medios.

Sin embargo, al hacerse público el citatorio, dijo que atendería la invitación con “absoluta certeza de que siempre he actuado con apego a la legalidad y responsabilidad”.

Además, expresó su confianza en que “imperarán la verdad y la justicia” tras las acusaciones en su contra.

Al salir de las instalaciones de la FGR, Dámaso Castro Zaavedra negó las acusaciones de Estados Unidos y se declaró inocente respecto a las afirmaciones.

Entrevista

Durante una entrevista con la prensa, comentó que está cumpliendo con los requerimientos de las autoridades.

Aunque decidió no aclarar si fue solicitado como testigo para preservar la integridad de la investigación.

“Nos citaron y atendemos la situación (…) Confiamos en las instituciones, en el trabajo de investigación y en el esclarecimiento.

Vamos a confiar en la integración de las investigaciones que están realizando», mencionó.

Investigación

Castro también indicó que no estaba seguro de si regresará a su puesto, pero esperará el resultado de la investigación para tomar una decisión.

Dos exfuncionarios se entregaron a Estados Unidos tras la solicitud de su arresto para fines de extradición.

Uno de ellos es Gerardo Mérida Sánchez, que fue secretario de Seguridad de Sinaloa.

Se entregó a las autoridades estadounidenses el 11 de mayo en la garita de Nogales, Arizona, después de salir del país desde Hermosillo, Sonora.

Funcionarios

Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa, también se entregó a las autoridades estadounidenses en Nueva York.

En las horas siguientes, es posible que aparezcan los funcionarios y exfuncionarios denunciados, incluyendo a Enrique Inzunza Cazárez, quien es senador de la República.

Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación de Sinaloa.

Y José Antonio Dionisio Hipólito, quien fue exsubdirector de la Policía Estatal.