UNAM Publicará Fechas del Examen de Control e Inicio de Clases

El rector Leonardo Lomelí confirmó las fechas para el examen de control y el ajuste al inicio de clases en la UNAM

Regeneración, 3 de agosto de 2026.– La Universidad Nacional Autónoma de México comunicó importantes cambios sobre las fechas de inicio para el ciclo escolar entrante.

Las autoridades universitarias procurarán que los alumnos de nuevo ingreso inicien clases el 31 de agosto.

Esta medida equipara el calendario universitario con la fecha señalada por la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional.

La máxima casa de estudios informará mañana martes los horarios precisos para convocar individualmente a cada aspirante.

Por su parte, el rector de la institución, Leonardo Lomelí Vanegas, confirmó la programación general para los aspirantes seleccionados.

El titular de la universidad puntualizó sobre el arranque lectivo: “Procurarán que los más de 51 mil alumnos de nuevo ingreso inicien clases el 31 de agosto”.

Esta fecha contempla tanto a los estudiantes del pase reglamentado como a los seleccionados por examen de admisión.

Se aplicará una prueba diagnóstica extraordinaria a los 58 mil aspirantes con los puntajes más altos.

Nuevas fechas de reinscripción y sedes de aplicación

En cuanto al alumnado de reingreso, el calendario de la máxima casa de estudios experimentará un retraso de una semana.

La fecha de reinicio para las licenciaturas en curso se pospuso del 10 al lunes 17 de agosto de 2026.

Esta modificación permitirá reorganizar los trámites escolares internos antes de comenzar las actividades lectivas cotidianas en las aulas.

A través de un boletín institucional, la máxima autoridad universitaria precisó la vía de difusión para este procedimiento:

“Las entidades académicas darán las indicaciones respectivas por canales oficiales para los procesos de reinscripción”.

De manera paralela, la rectoría alista la logística territorial para evaluar de forma presencial a los aspirantes del concurso.

El rector Lomelí Vanegas comunicó la instalación de múltiples sedes foráneas además de los recintos fijados en la capital.

El secretario general, Javier de la Fuente, permanecerá en sesión permanente con el Colegio de Directoras y Directores.

Dicho trabajo coordinado garantizará la correcta operación de las inscripciones y de la prueba evaluativa programada en las sedes.

Medidas extraordinarias ante irregularidades detectadas

Cabe señalar que esta evaluación presencial representa un hecho sin precedentes dentro del historial administrativo de la universidad nacional.

La decisión técnica se originó por fallas detectadas que propiciaron trampas e indebidas anomalías en el concurso de selección.

Dichas irregularidades operativas cometidas durante el proceso de admisión podrían constituir un delito de carácter penal.

Por ello, las autoridades universitarias determinaron implementar este filtro especial como un mecanismo de control ético e institucional.

Ante este panorama, la rectoría solicitó agilizar la tramitación administrativa posterior para no afectar el ingreso del alumnado validado.

Leonardo Lomelí exigió acelerar la recepción de documentos una vez que sea aplicado dicho examen de control.

El nuevo secretario general asumió de inmediato la supervisión directa de este procedimiento extraordinario junto a los directores.

La UNAM busca resguardar la transparencia del proceso para garantizar el acceso legítimo a la educación superior.