Inundaciones y deslizamientos dejan 18 muertes en Kenia

Las lluvias constantes están ocasionando desbordamientos y deslizamientos destructivos en este país del este de África

Regeneración, 4 de mayo 2026– Al menos 18 personas han perdido la vida a causa de las severas inundaciones y destructivos deslizamientos ocasionados por las intensas lluvias en diferentes áreas de Kenia.

🇰🇪 | Una madre y su hijo murieron ahogados en el condado de Uasin Gishu, en Kenia, tras intentar cruzar un puente improvisado formado por dos troncos. Ambos fueron arrastrados por la fuerte corriente.



El incidente ocurrió cuando trataban de atravesar esa estructura precaria en… pic.twitter.com/BHPSWNJGz1 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 2, 2026

Deslizamientos

La policía reportó el domingo deslizamientos en los condados de Tharaka Nithi, Elgeyo-Marakwet y Kiambu, que se localizan en las regiones central y oriental del país.

Confirmaron que 18 individuos fallecieron en estos eventos y solicitaron a la población que tomen medidas de precaución frente a las complicadas condiciones climáticas.

Los deslizamientos están impactando a «varias familias, dejando hogares sin habitar y causando significativos daños a propiedades e infraestructura».

La policía advirtió a aquellos que residen en zonas susceptibles a deslizamientos o afectadas por inundaciones que mantengan precauciones.

No se sabe cuántas personas han sido evacuadas.

#ENVIDEO | Al menos 18 personas perdieron la vida este fin de semana en Kenia a causa de las fuertes precipitaciones, según confirmó el Servicio Nacional de Policía.



Autoridades kenianas mantienen operaciones de rescate y advierten sobre el riesgo de desastres continuos ante el… pic.twitter.com/sphyQIfA2Q — teleSUR TV (@teleSURtv) May 4, 2026

Reportes

De acuerdo con reportes de medios locales, las calles de la capital, Nairobi, están bajo el agua, y tanto vehículos como transeúntes deben atravesar el líquido.

Los comerciantes de los sectores de Makongeni y Ruai, también en la ciudad, protestaron el domingo por el mal estado de las vías debido a las lluvias.

Afirmaron que esto estaba impactando negativamente en sus negocios.

Las autoridades meteorológicas alertaron el viernes por la mañana que las lluvias representan riesgos sanitarios, como enfermedades transmitidas a través del agua.

🇰🇪 Idadi ya vifo vitokanavyo na mafuriko nchini Kenya imefikia 18, huku polisi wakiripoti maporomoko ya udongo katika kaunti kadhaa yaliyoathiri kaya nyingi.



Wafanyakazi wa dharura kutoka taasisi mbalimbali wanaendelea na shughuli za utafutaji na uokoaji wa watu, huku… https://t.co/87FmOFixyn pic.twitter.com/LkjoGtvIF8 — Sputnik Afrika (@sputnik_swahili) May 3, 2026

Daños

Además, indicaron que es probable que se generen daños en los cultivos y tierras agrícolas en el país.

Esta es la segunda ocasión en menos de dos meses que ciertas áreas de Kenia enfrentan inundaciones mortales.

En marzo, las aguas inundaron algunas zonas de Nairobi, resultando en la muerte de al menos 37 personas.

Este país del este africano está viviendo en estos momentos su temporada de lluvias estacionales.

Normalmente dura desde marzo hasta mayo, alcanzando su pico en los primeros días de mayo.

Learning has come to a standstill at Khwiliba Primary and Secondary schools in Vihiga County after both institutions were completely submerged by floodwaters. Heavy rains continue to pound the region, leaving classrooms and playgrounds inaccessible for students and teachers. pic.twitter.com/eK74pflMU9 — The Kenyan Vigilante (@KenyanSays) May 4, 2026

Cambio climático

No obstante, los expertos advierten que el cambio climático está intensificando las condiciones climáticas en Kenia y otras naciones del este africano.

“En las ciudades africanas, los extremos hídricos —el exceso de agua durante lluvias fuertes y la falta de agua durante sequías— están ocasionando efectos cada vez más graves”.

Esto lo declaró Fruzsina Straus, jefa de Reducción del Riesgo de Desastres del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Lo mencionó en un informe de la semana pasada, añadiendo que “las ciudades necesitan adaptarse rápidamente a esta nueva inestabilidad del agua”.