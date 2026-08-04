Oaxaca: Ciudad Salud Ñuu Tata, Nuevo Complejo Médico

Ciudad Salud Ñuu Tata en Oaxaca, histórico proyecto regional de hospitales del ISSSTE, IMSS e IMSS-Bienestar con tecnología avanzada

Regeneración, 3 de agosto de 2026.– La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de Ciudad Salud Ñuu Tata en el estado de Oaxaca.

Este innovador complejo médico albergará instalaciones de vanguardia pertenecientes al ISSSTE, al IMSS y al sistema IMSS-Bienestar.

El nombre del proyecto proviene del idioma mixteco y significa textualmente “Pueblo que Cuida” en dicha región.

La mandataria destacó durante el anuncio público: “Ayer anunciamos un espacio, una ciudad; en mixteco le pusieron Ñuu Tata, que es Pueblo que Cuida”.

El complejo funcionará bajo un esquema de servicio universal de salud con diversas prestaciones totalmente compartidas.

Esta megaobra de infraestructura médica sumará en conjunto más de 700 camas censables para la atención pública.

La zona elegida permitirá optimizar recursos de forma integral entre las tres instituciones de salud participantes.

Las autoridades confirmaron también que la presentación detallada del plan general se realizará la próxima semana.

Infraestructura de alta especialidad médica

Las obras ya muestran avances concretos en el terreno destinado para la edificación de estas unidades.

La Jefa del Ejecutivo federal detalló sobre los trabajos actuales: “Ayer se puso la primera piedra para un hospital del IMSS”.

La infraestructura tecnológica planificada colocará a este centro sanitario a la vanguardia de la medicina nacional moderna.

El proyecto cuenta con un diseño arquitectónico pensado para brindar atención médica con la última tecnología disponible.

El nivel de atención especializada de esta nueva sede pública será comparable a los grandes centros nacionales.

Sobre la capacidad operativa estimada para este recinto, la titular del Poder Ejecutivo afirmó ante los medios: “Es como un

Hospital General, pero con todas las especialidades y todos los equipos, o La Raza, más o menos así, pero de última generación”.

Este desarrollo representará un pilar clave en la modernización del sistema de salud pública mexicano.

Impacto regional en el sureste mexicano

La ubicación geográfica estratégica de este complejo médico permitirá transformar la atención sanitaria de toda la zona.

Las instalaciones darán cobertura directa a miles de familias oaxaqueñas que carecían de especialidades cercanas.

La Presidenta enfatizó la relevancia geográfica del proyecto al declarar: “Un espacio muy importante para la ciudad de Oaxaca que, en realidad, va a ser regional”.

Este esfuerzo coordinado busca saldar una deuda histórica con las comunidades originarias del sur.

El beneficio asistencial de este polo sanitario trascenderá las fronteras del territorio oaxaqueño en su conjunto.

La atención especializada beneficiará de manera directa a habitantes de diversos municipios del estado vecino de Puebla.

Claudia Sheinbaum concluyó sobre el alcance territorial de la obra: “No solamente para todo el estado de Oaxaca, sino incluso para una parte de Puebla, esta Ciudad Salud”.

El Plan Nacional de Salud marca así un precedente histórico en materia de integración médica regional.