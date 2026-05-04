Trump promedió 18 posts en Truth Social al día en abril

El magnate ha sido visto durmiendo en reuniones de gabinete ruedas de prensa, sin embargo, hace posts en redes por las madrugadas

Regeneración, 4 de mayo 2026– Un estudio mostró que la actividad del presidente Donald Trump en Truth Social para compartir sus opiniones aumentó considerablemente en el último mes, con muchas de sus publicaciones hechas en las primeras horas de la mañana.

Trump posts without sleep 25 nights a month pic.twitter.com/kuYB7Osgvo — RT (@RT_com) May 4, 2026

Publicaciones

De hecho, según Daily Beast, el presidente hizo 565 publicaciones en Truth Social durante abril.

Esto significa aproximadamente 18 mensajes diarios del jefe de estado, con una tercera parte de ellos por la noche.

El total también es más del doble de las 250 publicaciones que realizó en abril de 2018 durante su primer mandato en la Casa Blanca.

Las publicaciones que hizo Trump el mes pasado han generado polémica, incluyendo una imagen generada por inteligencia artificial que lo muestra como Jesús.

Asistente

No está claro si todas las publicaciones fueron hechas por Trump o si algunas provienen de Natalie Harp, su asistente ejecutiva, quien lo apoya con sus redes sociales.

El diario The Independent contactó a la Casa Blanca para recibir comentarios sobre la gran cantidad de publicaciones.

El portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, defendió las publicaciones al Daily Beast diciendo que a los estadounidenses les gustan.

«El presidente Trump es el presidente más transparente y accesible a los medios de comunicación en la historia de Estados Unidos.

Medios

Y su regreso a la Casa Blanca salvó a los medios tradicionales de la quiebra», declaró Ingle al medio.

«La prensa sabe que no se cansa de Trump, y el pueblo estadounidense agradece escuchar sus opiniones de primera mano sobre temas importantes para nuestro país».

Una de las publicaciones polémicas del mes pasado fue a las 2:49 a.m. del 13 de abril, cuando Trump compartió una imagen que lo representaba como una figura similar a Jesús.

La imagen lo mostraba con una túnica blanca, con las manos sobre la cabeza de un hombre tendido en una cama.

Indignación

Estaba rodeado de luz celeste y símbolos patrióticos. La publicación generó rápidamente la indignación de ambos lados del espectro político.

Trump trató de justificar la publicación, que luego se eliminó de su perfil.

«Sí, lo publiqué y pensé que era yo como médico y que tenía que ver con la Cruz Roja”, dijo Trump a los periodistas.

El 17 de abril, el presidente comenzó a publicar alrededor de las 8:40 p. m. y realizó 27 mensajes hasta la madrugada.

Actividad

Publicó ocho veces después de la 1 a.m. del 18 de abril y luego reanudó su actividad a las 7 a.m.

Posteriormente, el 29 de abril, Trump hizo un mensaje a las 4 de la madrugada que parecía amenazar con atacar a Irán.

«Se acabó ser un buen tipo», escribió el presidente junto a una imagen de él sosteniendo un fusil automático frente a explosiones.

Desde que volvió a la Casa Blanca, se ha observado a Trump con los párpados cerrados en encuentros y eventos públicos.

Esto, junto con sus mensajes en la noche, ha levantado interrogantes sobre su estado mental.