La NASA creará base en la Luna y nave nuclear hacia Marte

La NASA destinará 20.000 millones de dólares, incrementará las misiones robóticas hacia la Luna y lanzará la nave Space Reactor 1 Freedom

Regeneración, 25 de marzo 2026– La NASA anunció una revisión significativa de su plan para la Luna y Marte, comprometiendo 20.000 millones de dólares en los próximos siete años para establecer una base en la Luna y al mismo tiempo avanzando en los planes para enviar una nave de propulsión nuclear hacia Marte.

The next chapter of Artemis is about acceleration.



• Building the Moon base

• Landers at the lunar south pole on a monthly cadence starting in 2027

• Nuclear power & propulsion

• More science and discovery



First we clear the barriers inside NASA.



Then we move. pic.twitter.com/xJJu0tKVv9 — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) March 14, 2026

Jared Isaacman

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, compartió los detalles de los cambios el martes en una reunión en Washington, D. C.

Se reunió con socios, contratistas y autoridades gubernamentales que forman parte del programa Artemis.

Dijo que la organización aumentará las misiones robóticas hacia la Luna y creará la estructura necesaria para la energía nuclear en la superficie lunar.

Isaacman mencionó que estos ajustes son parte de una revisión más amplia de la estrategia a largo plazo de la NASA desde la Luna hacia Marte.

Base lunar

La base lunar que se planea tiene como fin asegurar que haya una presencia humana constante en la superficie de la Luna.

La agencia también anunció que tiene la intención de lanzar una nave llamada Space Reactor 1 Freedom antes de que finalice 2028.

Esta misión está diseñada para probar la propulsión eléctrica nuclear en el espacio profundo mientras se dirige a Marte.

NASA Administrator Jared Isaacman says that as a Moon base is being built, NASA plans to install comms relays and observation systems so people on Earth can watch it being constructed in real time.



Additionally, NASA will begin landing landers on the Moon on a monthly basis in… https://t.co/cWLqWybW9W pic.twitter.com/dwjBQKhQd8 — Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) March 17, 2026

Ingenuity

La nave llevará helicópteros al Planeta Rojo, parecidos al helicóptero robótico de prueba llamado Ingenuity que voló junto al rover Perseverance de la NASA.

El Ingenuity fue la primera aeronave en conseguir un vuelo controlado y propulsado en otro planeta.

Viajó a Marte acoplado al rover Perseverance de la NASA y aterrizó en febrero de 2021.

La estación Lunar Gateway es un proyecto de estación espacial en órbita lunar que se estaba

desarrollando con contratistas como Northrop Grumman y aliados internacionales.

Estación Lunar Gateway

Se planeó que sirviera como un lugar donde los astronautas pudieran residir y trabajar antes de descender a la superficie de la Luna.

Sin embargo, ahora la NASA tiene la intención de reutilizar ciertos componentes de la estación Gateway para su aplicación en la superficie lunar.

El cambio de la estación Lunar Gateway a una base en la superficie lunar deja incierto el futuro papel de Japón, Canadá y la Agencia Espacial Europea en el programa Artemis.

Estos son tres socios importantes de la NASA que habían acordado aportar elementos para la estación orbital.

Artemis

«En realidad, no debería ser una sorpresa para nadie que estemos suspendiendo el proyecto Gateway en su forma actual.

Y enfocándonos en la infraestructura que apoya las operaciones permanentes en la superficie lunar», comentó Isaacman.

Los cambios en el programa Artemis, el principal programa de la NASA, están modificando contratos por miles de millones de dólares.

Sucede en un momento en el que Estados Unidos enfrenta una creciente competencia de China, que busca enviar astronautas a la Luna para 2030.

El programa Artemis fue lanzado en 2017 durante el primer mandato de Trump como presidente.

Anticipa misiones frecuentes, similar a lo que fueron las primeras exploraciones lunares de la NASA durante el programa Apolo, que concluyó en 1972.