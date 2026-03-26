Buena noticia: Modernización del Tren Ligero en CDMX

CDMX y España intercambian tecnología para mejorar el Tren Ligero. Reducir tiempos de traslado y fortalecer la seguridad

Regeneración, 25 de marzo de 2026.– La Ciudad de México fortalece su movilidad eléctrica mediante un intercambio de experiencias con la industria ferroviaria de España. La Secretaría de Movilidad recibió a una delegación internacional para compartir avances tecnológicos en el sistema del Tren Ligero.

El objetivo central es consolidar un transporte más eficiente, seguro y ordenado para todos los habitantes de la capital. Estas acciones forman parte de una estrategia integral para mejorar la calidad de vida en la gran metrópoli mexicana.

Representantes del Servicio de Transportes Eléctricos explicaron los proyectos estratégicos de infraestructura y mantenimiento que se ejecutan actualmente. Buscamos mejorar la experiencia de viaje y reducir significativamente los tiempos de traslado de miles de usuarios cada día.

La colaboración con expertos internacionales permite adoptar mejores prácticas globales en la operación de este sistema de transporte eléctrico. La capital mexicana reafirma así su compromiso con la innovación tecnológica aplicada a la movilidad social y sustentable.

Esta mañana recibimos la visita de una delegación de la industria ferroviaria de España para compartir los avances del Tren Ligero, con el objetivo de fortalecer un sistema de transporte más eficiente, seguro y ordenado para las y los ciudadanos de la capital.



El Director… pic.twitter.com/tqZ3Y9q3tT — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) March 24, 2026

Proyectos estratégicos en infraestructura ferroviaria

Directores del Servicio de Transportes Eléctricos presentaron los planes de desarrollo tecnológico y finanzas para fortalecer la red actual. El Director General del Servicio de Transportes Eléctricos destacó la importancia de modernizar los talleres de mantenimiento especializado.

Se busca implementar sistemas de operación más modernos que garanticen la seguridad de los pasajeros en cada trayecto realizado. Los funcionarios locales subrayaron que la inversión en tecnología es clave para el crecimiento ordenado del transporte público masivo.

La delegación española conoció los procesos internos de transportación y los retos logísticos que enfrenta la Ciudad de México. “Fortalecer un sistema de transporte más eficiente” es la prioridad compartida entre ambas naciones durante estas jornadas de trabajo.

Se analizaron modelos de financiamiento y esquemas de desarrollo técnico para optimizar el rendimiento de las unidades eléctricas actuales. Este encuentro técnico permitirá diseñar soluciones específicas para las necesidades de movilidad que demanda la población capitalina hoy.

Recuerda que por trabajos de ampliación la estación Terminal Tasqueña se encuentra cerrada.



De la estación Las Torres al andén E del CETRAM Tasqueña. contamos con servicio de apoyo gratuito con unidades de la @RTP_CiudadDeMex para el traslado de personas usuarias. pic.twitter.com/TRfjq8wqR5 — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) March 24, 2026

Recorrido por talleres y estaciones del sistema

Los visitantes internacionales realizaron una inspección detallada por las estaciones y los talleres de mantenimiento del Tren Ligero. La delegación internacional conoció de primera mano el funcionamiento operativo de este transporte sustentable en la zona sur capitalina.

Durante el recorrido se destacó el papel del transporte eléctrico como el eje rector de una movilidad de largo plazo. Los ingenieros españoles intercambiaron puntos de vista sobre los procesos de reparación y actualización de la flota de trenes.

El personal técnico de la ciudad mostró los avances en materia de desarrollo tecnológico aplicados a la seguridad vial. “El transporte eléctrico es el eje de una movilidad sustentable” aseguraron las autoridades durante la visita a los talleres.

Se enfatizó la necesidad de mantener estándares de calidad elevados para ofrecer un servicio digno a la ciudadanía usuaria. Este intercambio directo en campo fortalece los lazos de cooperación técnica entre México y la industria ferroviaria de España.

Alianzas globales para una movilidad sustentable

La Ciudad de México consolida alianzas internacionales para incorporar las mejores prácticas mundiales en sus sistemas de transporte público. Estas alianzas permiten avanzar hacia una movilidad moderna que reduzca la congestión vehicular y mejore el medio ambiente.

El intercambio con España facilita la adopción de normativas técnicas que elevan la eficiencia del Tren Ligero en la capital. El gobierno local continúa trabajando para transformar la experiencia urbana mediante soluciones de transporte eléctrico de vanguardia tecnológica.

El resultado de estas reuniones se traducirá en un sistema ferroviario con mayor orden y menor tiempo de espera. “Consolidar alianzas que permiten incorporar mejores prácticas” es fundamental para el éxito de los nuevos proyectos de movilidad.

La capital mexicana se posiciona como un referente en el uso de energías limpias para el traslado masivo de personas. Cada mejora implementada en el Tren Ligero representa un paso firme hacia una ciudad más conectada y mucho más competitiva.