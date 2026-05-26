Jueza niega proteger a médico por muertes con sueros vitamínicos

«Admitir el recurso no significa absolverlo», explicó la Jueza Gómez Chávez; el acusado se encuentra prófugo de la justicia

Regeneración, 26 de mayo 2026– La polémica por el supuesto amparo del doctor Jesús Maximiano Verduzco Soto, bajo investigación por la muerte de ocho personas tras administrar sueros vitamínicos, volvió a discutirse, luego de que la jueza federal Irma Socorro Gómez Chávez afirmó en público que no ha defendido al acusado.

La jueza Irma Socorro Gómez, niega en video haber protegido a médico prófugo por muertes con suero vitaminado en Sonora.



Video: Irma Socorro Gómez pic.twitter.com/3d9A2aIDjJ — La Silla Rota (@lasillarota) May 26, 2026

No se otorgó amparo

La magistrada sostuvo que “jamás otorgó un amparo” al médico señalado y consideró como incorrectas las versiones que se han difundido en redes sociales.

Clarificó que la solicitud legal del médico solo fue aceptada para seguir el proceso y se le otorgó una medida cautelar.

“Esto no significa absolver a alguien, cancelar investigaciones ni impedir que se haga justicia”, recalcó la jueza.

Añadió que, posteriormente, rechazó la suspensión definitiva y concluyó el juicio de amparo al no demostrarse el acto que se impugnaba.

Audiencia

El 6 de mayo estaba programada la audiencia inicial contra Jesús Maximiano “N” en el expediente penal 2448/2026 en el Juzgado Oral Penal de Hermosillo.

No obstante, el médico no asistió a la diligencia judicial y desde entonces se encuentra en fuga.

Durante la audiencia, la defensa manifestó que desconocía los motivos de la ausencia de su cliente, aunque reafirmó su inocencia.

Los agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) continúan con su búsqueda activa.

Incautación

Dentro de las indagaciones, las autoridades incautaron 16 vehículos y siete propiedades que se vinculan presuntamente al acusado.

Adicionalmente, se han iniciado procedimientos para congelar cuentas bancarias y asegurar la compensación de los daños a las víctimas y sus familiares.

La Fiscalía también mantiene una recompensa de 500 mil pesos para quienes brinden información útil que permita encontrar a Verduzco Soto.

Investigación

El médico enfrenta una investigación por homicidio culposo debido a negligencia médica y otros delitos relacionados con la salud.

Simultáneamente, las autoridades de salud realizaron inspecciones en al menos 24 establecimientos similares, seis de los cuales fueron suspendidos de manera preventiva.

El último informe menciona al menos 11 casos relacionados con tratamientos intravenosos administrados en una clínica privada en la colonia Jesús García, en Hermosillo.