Bolivia: Crece tensión con más de 50 bloqueos y una muerte

Las protestas en Bolivia no paran, a pesar de choques entre la Policía y los manifestantes. La multitud pide la renuncia de Paz

Regeneración, 26 de mayo 2026– Bolivia se encuentra en una de las crisis sociales y políticas más profundas de los últimos años. Este martes 26 de mayo, el país inició el día con al menos 57 puntos de bloqueo en carreteras clave de cinco de los nueve departamentos, en medio de protestas que exigen la dimisión del presidente Rodrigo Paz.

🇧🇴🥷Bolivia comenzó la cuarta semana de protestas contra el Gobierno, con algunos incidentes en el centro de la capital, #LaPaz, entre policías y manifestantes.



En este contexto, se registran más de 50 bloqueos de vías en varios puntos del país, según reportan los medios… pic.twitter.com/99YCXf7Xdi — netsysmX (@netsysmx1) May 26, 2026

Protestas

Las protestas generaron escasez, enfrentamientos violentos y al menos un fallecido en medio de las manifestaciones.

Las movilizaciones aumentaron a pesar de los constantes llamados al diálogo por parte del Gobierno.

Estas comenzaron en mayo, lideradas por organizaciones campesinas, sectores cercanos al expresidente Evo Morales y la Central Obrera Boliviana.

La tensión se incrementó aún más este martes con nuevos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en la localidad de Parotani.

Choque

Un grupo policial intentó despejar la vía bloqueada, pero fue recibido con explosivos lanzados desde las colinas por grupos de protestantes.

Los policías respondieron usando gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes.

Parotani se ha convertido en un punto crítico del bloqueo indefinido, debido a su ubicación en una de las principales rutas que conecta el occidente y el centro del país.

Sin embargo, La Paz sigue siendo el núcleo de la crisis.

Foco

La región ha sido el principal foco de las protestas debido a su relevancia política y logística, ya que allí se ubica la sede del Gobierno.

A los bloqueos en La Paz se suman otros 14 en Cochabamba, 12 en Potosí, nueve en Oruro y dos en Santa Cruz.

En medio de la presión social, el Gobierno admitió que una persona perdió la vida durante los enfrentamientos del fin de semana en el altiplano paceño.

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de Víctor Cruz Quispe.

🇧🇴 La cuarta semana de conflicto social en Bolivia comienza con más de 50 bloqueos en carreteras de cinco de los nueve departamentos del país, en el marco de las masivas protestas sociales que reclaman la dimisión del presidente Rodrigo Paz. pic.twitter.com/PfrjeiMwmu — INFO CAPITAL (@InfoCapitalTV) May 25, 2026

Informe

Según un informe forense publicado por medios locales, falleció a causa de un impacto de proyectil de armas de fuego.

El incidente tuvo lugar cerca de la localidad de Vilaque, donde se produjeron violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.

El presidente Rodrigo Paz adoptó una postura más firme ante las protestas y afirmó que el Gobierno va a hacer respetar el orden constitucional.

“Bolivia tiene una Constitución y haremos que se respete”, declaró el mandatario.

Basta de saqueo y colonialistas en Latinoamérica, Bolivia se levanta contra la marioneta Rodrigo Paz y sus aliados, El FMI, transnacionales, y los criminales de guerra sionistas-imperialistas, admirable Bolivia que llena de esperanza y taparle la boca a tanto borrego neoliberal. pic.twitter.com/aO4x8ObV3E — El Fantasma (@AlTopeyPunto891) May 26, 2026

Gesto

Como gesto de diálogo, Paz anunció el lunes la reducción del 50% de su salario y el de sus ministros.

Esta era una de las demandas de los manifestantes al inicio de las protestas.

Sin embargo, las exigencias han crecido y ahora piden su renuncia.