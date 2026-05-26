El Papa León XIV se pronuncia sobre inteligencia artificial

El líder de la Iglesia Católica lanzó su encíclica en el Vaticano en compañía de especialistas en tecnología e inteligencia artificial

Regeneración, 26 de mayo 2026– El Papa León XIV considera que la inteligencia artificial necesita ser «desarmada» mientras crece su uso por líderes mundiales y empresas privadas en diversas actividades humanas, incluyendo los conflictos bélicos.

🇻🇦 | Papa León XIV: "La inteligencia artificial necesita ser desarmada." pic.twitter.com/vyvwbsCweX — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 25, 2026

Encíclica

El lunes presentó la primera encíclica de su papado, titulada Magnifica humanitas: Sobre la protección de la persona humana en tiempos de inteligencia artificial.

El Papa alertó sobre “una carrera por algoritmos cada vez más potentes y conjuntos de datos más grandes”.

Impulsada por “el deseo de asegurar el dominio geopolítico o comercial”.

El líder de la Iglesia Católica mostró la encíclica en el Vaticano junto a especialistas en IA, entre ellos Christopher Olah, cofundador de Anthropic.

El papa León XIV pide en su primera encíclica luchar contra el "dominio" de la IA



El papa León XIV afirmó este lunes que la inteligencia artificial tiene "que ser desarmada" de las "lógicas que la transforman en dominio, exclusión y muerte", en el discurso que pronunció en el… pic.twitter.com/JQBBhVUjbG — DW Español (@dw_espanol) May 25, 2026

Documentos

Las encíclicas son documentos que el papa escribe y envía a los obispos católicos.

En las últimas décadas, se han convertido en una de las formas más significativas de enseñanza del papa a los 1.400 millones de seguidores de la Iglesia.

En su encíclica, que cuenta con casi 43 mil palabras, el Papa subrayó que la IA no debería ser únicamente de propiedad privada.

Hizo un llamado a los líderes políticos para que defiendan los derechos de los trabajadores y protejan a los niños de esta tecnología.

El Papa León XIV vuelve a cargar contra la guerra, ahora a través de su carta encíclica Magnifica Humanitas, sobre la Inteligencia Artificial al servicio del dominio y la muerte de los pueblos que no se someten a la lógica del poder. #MagnificaHumanitas. #Vaticano pic.twitter.com/ZrquxYYLkB — Infolliteras (@infolliteras) May 26, 2026

Llamamiento especial

En un «llamamiento especial» a los creadores de IA, declaró:

«Los desarrolladores tienen una responsabilidad ética y espiritual particular, ya que cada decisión de diseño refleja una visión de la humanidad».

“Lo que se necesita es una participación política más activa, capaz de frenar las cosas cuando todo se acelera”, afirmó León.

El Papa solicitó “marcos jurídicos sólidos, supervisión independiente, usuarios informados y un sistema político que no eluda su responsabilidad”.

🇻🇦 El papa León XIV urgió a los gobiernos a frenar y regular a detalle el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial (IA) en su primera #encíclica, Magnifica Humanitas (Humanidad magnífica), publicada este lunes. Durante la presentación de su manifiesto en el Aula del… pic.twitter.com/PMx4e8gOhL — La Jornada (@lajornadaonline) May 26, 2026

Inteligencia artificial

«La inteligencia artificial exige ahora ser desarmada, liberada de las lógicas que la convierten en un instrumento de dominación, exclusión y muerte», indicó.

«Al igual que la energía nuclear, debe estar al servicio de todos y del bien común»

El Papa también advirtió que la inteligencia artificial está normalizando la guerra.

“Por este motivo, el desarrollo y el uso de la IA en la guerra deben estar sujetos a las más rigurosas restricciones éticas.

Dignidad humana

Para garantizar el respeto a la dignidad humana y la santidad de la vida, y para evitar una carrera por desarrollar tales armas”, expresó el Papa.

La advertencia sobre la IA representa la primera ocasión en que un papa centra la lucha contra grandes corporaciones tecnológicas en el núcleo de una encíclica.

Los papas del pasado han tocado el tema de la tecnología en conferencias y en secciones de sus encíclicas.

El Vaticano ha reafirmado que siempre ha defendido la dignidad de todos los seres humanos como hijos de Dios.

El papa León XIV publicó su primera encíclica… y está dedicada a la inteligencia artificial. El mensaje es directo: la IA no es neutral.



En el documento, llamado Magnifica Humanitas, el pontífice advierte que los algoritmos pueden reforzar desigualdades, manipular información y… pic.twitter.com/6DFw8ByrJ3 — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) May 25, 2026

Colonia

Sin embargo, varias directrices del Vaticano del siglo XV dieron impulso a los gobernantes europeos para conquistar África y América.

Y, además, convertir en esclavos a los que no eran cristianos.

Los papas del pasado han expresado disculpas por el involucramiento de los cristianos en el comercio de esclavos del Atlántico.

Sin embargo, hasta ahora, ningún papa ha admitido públicamente ni se ha disculpado por la contribución que tuvieron en la colonización.

Esclavitud

Y en la terrible esclavitud llevadas a cabo por los gobernantes europeos.

«Es imposible no sentir una profunda tristeza al contemplar el inmenso sufrimiento y la humillación padecidos por tantos.

En marcado contraste con su inconmensurable dignidad como personas infinitamente amadas por el Señor», escribió León.

“Por esto, en nombre de la iglesia, pido sinceramente perdón”, agregó.

“Esto constituye una herida en la memoria cristiana, de la que no podemos considerarnos ajenos”, concluyó.