Vinculan a proceso a José ‘N’ «El Titán» por huachicol

El Titán se enfrenta a prisión preventiva por los delitos de lavado de dinero, tráfico de drogas y posesión de armas

Regeneración, 26 de mayo 2026– Un juez federal ha vinculado a proceso a José Antonio ‘N’, conocido como «El Titán», quien ha sido identificado por las autoridades federales como el supuesto jefe del huachicol.

Pruebas

Se revisaron las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República.

Así que, el juez decidió que hay suficientes pruebas para comenzar un caso penal en su contra.

Además, se estableció la medida cautelar de prisión preventiva y se dio un plazo de un mes para concluir la investigación complementaria.

El acusado esun ex fisicoculturista de 39 años que operaba en áreas exclusivas del municipio de San Pedro.

Cargos

Enfrenta cargos por tres tipos de delitos:

Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego: posesión de armas de fuego y municiones de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Delitos contra la salud: tenencia de drogas en su presentación más simple.

Operaciones con recursos de origen ilícito: lavado de dinero provenientes de las ganancias del tráfico ilegal de combustibles y otras actividades del crimen organizado.

Arresto

«El Titán» fue arrestado durante un operativo conjunto de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Esto se hizo en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR) e incluyó registros en las ciudades de Monterrey, Allende y San Pedro Garza García.

En estas acciones, las autoridades desmantelaron su red de lujos, confiscándole un arsenal que incluye armas cortas y largas.

Lujos y drogas

Se encontraron dosis de droga, dinero en efectivo, motocicletas, 11 autos de lujo y siete tigres.

Los cuales tenía de manera ilegal en sus propiedades sin los permisos necesarios para la vida silvestre.

Las investigaciones lo vinculan como clave en redes de logística y transporte para cometer huachicol fiscal.