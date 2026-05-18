Díaz-Canel advierte sobre amenazas militares de Estados Unidos

Díaz-Canel alertó sobre «un derramamiento de sangre con consecuencias incalculables» en el caso de una invasión estadounidense

Regeneración, 18 de mayo 2026– Este lunes, Miguel Díaz-Canel, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista Cubano (PCC) y presidente del país, denunció el aumento de las amenazas de ataque militar de Estados Unidos hacia la isla.

Delito internacional

Las describió como un delito internacional incluso antes de que se lleven a cabo.

El mandatario señaló en su cuenta oficial de X que cualquier acción militar causaría «un derramamiento de sangre con consecuencias incalculables».

Además, tendría un efecto devastador sobre la paz y la estabilidad en la región.

Díaz-Canel enfatizó que Cuba “no es una amenaza ni planea agresiones contra ningún país”, incluyendo a Estados Unidos.

Realidad conocida

Una realidad que, según él, las agencias de defensa y seguridad de EE.UU. conocen a la perfección.

El presidente defendió el derecho de la nación caribeña a protegerse de cualquier ataque militar.

Señalando que la isla ya enfrenta una «agresión multidimensional» constante.

Esto incluye medidas coercitivas unilaterales, campañas de desinformación y esfuerzos de desestabilización.

Canciller

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, también se pronunció este lunes mediante su cuenta en la red social X.

Resaltó que la isla, al igual que cualquier otro país del mundo, tiene el derecho innegable de defenderse ante cualquier agresión externa.

Un principio que está claramente reconocido en la Carta de la ONU y el Derecho Internacional.

También denunció que aquellos que intentan atacar ilegalmente a Cuba usan cualquier pretexto.

Justificaciones

Sin importar lo “mendaces y ridículos” que estos resulten.

Con la única intención de justificar ataques que van en contra de la opinión pública, tanto en EE.UU. como a nivel mundial.

«Es triste que los medios de comunicación sigan siendo cómplices de tal delito», afirmó Rodríguez Parrilla.

Hizo un llamado sobre el papel de las plataformas que, según él, fomentan la desinformación y la hostilidad hacia la nación caribeña.