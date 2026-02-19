Donald Trump lidera reunión inaugural de la Junta de Paz

Varios socios de Estados Unidos están escépticos sobre el nuevo organismo de Trump. México asiste en calidad de observador

Regeneración, 19 de febrero de 2026 – Donald Trump se encontrará el jueves con representantes de más de dos docenas de naciones que se han unido a su Junta de Paz en una reunión inicial que se enfocará en establecer una fuerza internacional para una Gaza devastada por el conflicto, donde persiste un delicado alto el fuego.

Inversión

Trump anunció previamente a la reunión que los integrantes de la junta han prometido destinar 5.000 millones de dólares a la reconstrucción.

Esto representa solo una pequeña parte de los alrededor de 70. 000 millones de dólares que se estima son necesarios para reconstruir la región palestina.

Que ha sido destruida tras dos años de conflicto.

Se anticipa que los miembros presenten compromisos de miles de soldados para las fuerzas internacionales de estabilización y de policía en el área.

Junta de «Paz»

“Tenemos a los mejores líderes del mundo sumándose a la Junta de Paz”, declaró Trump a los periodistas a principios de esta semana.

“Creo que tiene la posibilidad de ser la junta más trascendental jamás reunida de cualquier tipo”.

“Las Naciones Unidas tienen un gran potencial”, sostuvo. “No han estado a la altura de ese potencial”, afirmó.

Alemania, Italia, Noruega, México y Suiza están entre más de una docena de naciones que no se han integrado a la junta, aunque se prevé que participen como observadores.

La presidenta Sheinbaum aclaró que México reconoce a Palestina, misma que no está considerada como tal.

ONU

El Consejo de Seguridad de la ONU llevó a cabo el miércoles una reunión de alto nivel sobre el alto el fuego y los esfuerzos de Israel por extender su control en Cisjordania.

La sesión de la ONU en Nueva York estaba originalmente programada para el jueves.

Sin embargo, se adelantó después de que Trump anunciara la reunión de la junta para la misma fecha, complicando las agendas de los diplomáticos que debían asistir a ambos eventos.

“Este presidente tiene un plan y una visión muy audaces y ambiciosos para reconstruir y rehabilitar Gaza…

…que ya están muy avanzados gracias a la Junta de Paz”, indicó Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Sin confirmación plena

“Esta es una organización legítima en la que hay decenas de países miembros de todo el mundo”.

No obstante, hasta el momento, solo Indonesia ha hecho un compromiso sólido con Trump para la fuerza propuesta.

Y Hamás ha mostrado escasas señales que generen confianza de que esté dispuesto a proceder con el desarme.

Obstáculos

El gobierno “no se hace ilusiones sobre los obstáculos relacionados con la desmilitarización”, pero se ha sentido alentado por lo que han informado los mediadores.

Así lo manifestó un funcionario de Estados Unidos que no estaba autorizado a opinar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, expresó:

“Reconocemos que aún hay barreras que sortear, pero al menos mi postura es que debemos intentar, y debemos esforzarnos al máximo”.