Caso Nancy Guthrie: FBI investiga posible rastro en México

El FBI investiga el posible traslado de Nancy Guthrie a México tras su secuestro. Los captores exigen 6 millones de dólares en criptomonedas

Regeneración, 19 de febrero de 2026.– El secuestro de Nancy Guthrie ha generado una movilización internacional de búsqueda. El FBI analiza actualmente la posibilidad de que la víctima se encuentre en territorio mexicano.

Nancy Guthrie es madre de la famosa presentadora Savannah Guthrie. Ella fue vista por última vez el pasado 31 de enero en Catalina Hills.

Hipótesis del traslado y falta de evidencia

Agentes federales estadounidenses investigan si los captores cruzaron la frontera con la mujer. El traslado a México es solo una hipótesis de trabajo actual.

Las cámaras de seguridad fronterizas no muestran indicios claros de este movimiento. El FBI colabora con diversas empresas minoristas para obtener datos adicionales. Hasta el momento no existen pruebas sólidas de su ubicación.

Casa de Nancy Guthrie en Tucson, Arizona

Exigencias económicas y métodos de pago

Los delincuentes han enviado varias notas de rescate a la familia Guthrie. Los secuestradores exigen un pago de 6 millones de dólares.

El grupo criminal solicita el dinero mediante una criptomoneda específica. Han aclarado que no aceptarán transacciones realizadas en Bitcoin. Las notas incluyen amenazas graves sobre el destino de la víctima.

Postura de las autoridades en México

La Fiscalía de Sonora negó haber recibido solicitudes de apoyo del FBI. No existe un intercambio de información oficial con Sonora todavía.

Las autoridades mexicanas mantienen una postura estricta sobre la soberanía operativa. La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado operaciones extranjeras sin previa autorización. El FBI no puede operar en México de forma independiente.