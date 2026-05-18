Conoce fechas y horarios de la Final entre Pumas y Cruz Azul

Será el tercer encuentro en una final entre Universitarios y Celestes, que usarán el Estadio Cd. de los Deportes como sede

Regeneración, 18 de mayo 2026– La Liga MX notificó el lunes 18 de mayo que se establecieron los días y horas para los partidos de la Gran Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, que enfrentará a los Pumas de la UNAM contra Cruz Azul.

Tercer encuentro

Este será el tercer encuentro por un título entre Universitarios y Celestes.

En su comunicado, la Liga MX informó que, de acuerdo con el artículo 40 del Reglamento de Competencia, Cruz Azul pidió cambiar de sede.

Esto se debe a que su estadio, el Estadio Banorte, no está disponible por razones de fuerza mayor.

Lograron presentar toda la documentación necesaria.

Estadio Ciudad de los Deportes

A continuación, se autorizó al equipo celeste a trasladarse al Estadio Ciudad de los Deportes, donde se jugará el partido de Ida.

Es un lugar que evoca buenos recuerdos para los seguidores cementeros y les proporciona una sensación de pertenencia.

Ya que durante muchos años fue su hogar, de esta manera ,los aficionados de Cruz Azul podrán apoyar a su equipo en la capital del país.

La dirección, comandada por el ingeniero Víctor Velázquez, logró llegar a un acuerdo con la familia Cosío.

Evitar desgaste

Los propietarios del estadio situado en la Colonia Noche Buena, al sur de la Ciudad de México.

Se consideró dentro del club que lo mejor para el equipo era evitar un desgaste innecesario.

Se ha señalado que viajar a Puebla hacía que toda la delegación se sintiera como visitantes, aunque estuvieran jugando como locales.

Pero volver a la colonia Noche Buena trae gratos recuerdos tanto para Cruz Azul como para su afición, además de que se evitan inconvenientes en términos de traslado y logística.

Estadio Olímpico Universitario

El partido de Vuelta, con Pumas como local, se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México.

La Liga MX anunció los horarios oficiales para la Gran Final del Torneo Clausura 2026.

Una serie en la que Cruz Azul y Pumas lucharán por obtener el título del torneo de futbol mexicano.

Fechas y horario

El partido de Ida será el jueves 21 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

En ese lugar, Cruz Azul será el anfitrión para dar inicio a la serie definitiva.

Por su lado, el encuentro de Vuelta se realizará el domingo 24 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

En ese escenario, Pumas dará la bienvenida a La Máquina para decidir quién será el campeón del Clausura 2026.

Final Ida- Cruz Azul contra Pumas

Jueves 21 de mayo, 20:00 horas, Estadio Ciudad de los Deportes.

Final Vuelta- Pumas contra Cruz Azul

Domingo 24 de mayo, 19:00 horas, Estadio Olímpico Universitario.