FIFA: árbitro arrestado por agresión sexual no irá al Mundial

Rob Dieperink, árbitro elegido para ser el VAR en la Copa del Mundo, fue retirado por la FIFA tras su detención en Londres

Regeneración, 18 de mayo de 2026– La FIFA sacó al árbitro neerlandés Rob Dieperink de la lista oficial de árbitros para la Copa del Mundo después de ser arrestado en Londres en abril por presuntas acusaciones de agresión sexual a un menor.

Investigación cerrada

La Policía Metropolitana cerró luego la investigación sin presentar cargos.

Sin embargo, la FIFA decidió dejarlo fuera del torneo de este verano, donde se le había designado como árbitro VAR.

«La FIFA confirma que Rob Dieperink ha sido excluido de la lista de árbitros de la Copa Mundial de la FIFA», comunicó la entidad a los medios europeos.

Esta decisión generó otro episodio incómodo para la entidad que regula el fútbol a nivel mundial.

Procedimientos

En los años recientes, ha fortalecido sus procedimientos internos relacionados con la integridad, la protección de menores y el comportamiento fuera del campo.

Dieperink había sido parte del grupo internacional de árbitros que trabajaría en el sistema de videoarbitraje durante la Copa del Mundo.

Su nombre estaba en la lista de árbitros confiables de la UEFA y de la FIFA para competiciones internacionales de alto nivel.

Todo cambió en abril.

Arresto

La Policía Metropolitana de Londres lo arrestó tras recibir denuncias por agresiones sexuales contra un menor.

El caso estuvo bajo investigación por dos semanas antes de ser cerrado.

El árbitro afirmó al diario neerlandés De Telegraaf que desde el inicio colaboró con las autoridades británicas.

También informó de inmediato sobre lo sucedido a la FIFA, la UEFA y la KNVB.

Declaración

“Me duele mucho haber sido acusado de manera injusta.

Cooperé completamente con la investigación policial y fui completamente transparente con la FIFA, la UEFA y la KNVB”, mencionó Dieperink.

El árbitro añadió que las acusaciones fueron desestimadas tras una investigación “adecuada y minuciosa”.

A pesar del cierre del caso, la FIFA decidió apartarlo del torneo.

Organización

Fuentes señalaron que la organización piensa que la presión mediática en torno al asunto hacía imposible mantener a Dieperink en el grupo de árbitros del Mundial.

El francés Willy Delajod sería su reemplazo en el equipo VAR para la competición.

Hasta el momento, la FIFA no ha aclarado si la exclusión será temporal o definitiva con respecto a futuras competiciones internacionales.