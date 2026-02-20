Trump ordenará abrir expedientes de OVNIS y otros fenómenos

Trump dice que como hay mucho interés en los extraterrestres ordenará a su departamento de Guerra y otros divulgar información al publico

Regeneración, 19 de febrero de 2026. Por medio de redes sociales el presidente Trump dijo que dará a conocer los archivos gubernamentales relacionados a objetos voladores no identificados, vida extraterrestre y otros.

Analistas señalan maniobra ante la intensa pérdida de popularidad del mandatario.

Carta Trump

«Con base en el gran interés mostrado, ordenaré al Secretario de Guerra y a otros Departamentos y Agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación…

«… y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNIs)…»

Así escribió el presidente Donald en sus redes sociales.

Y es que versiones señalan que las declaraciones son después de que el ex presidente Barak Obama dijo en una entrevista que los extraterrestres “son reales”, pero que él no los ha visto.

Luego, matizó asegurando que son altas las probabilidades de vida alienígena en el vasto universo, pero que es poco factible que nos hayan visitado por las increíbles distancias entre sistemas solares.

Las declaraciones de Trump se producen tras los comentarios de Obama en un podcast del periodista Brian Tyler Cohen.

Casi una docena de aviones cisterna de EEUU cruzando Europa. Dos portaaviones. 50 cazas más en el Golfo. Un asesor de la Casa Blanca habla de un 90% de probabilidades de ataque contra Irán.



El Mediterráneo ya está en modo guerra.

¿Por qué te lo están contando como si no… pic.twitter.com/JFvZ4PcNud — Spanish Revolution (@Spanish_Revo) February 19, 2026

Mismo donde el expresidente aceptó responder a una ronda de preguntas rápidas sobre vida extraterrestre.

Ante la consulta sobre si los extraterrestres son reales, Obama afirmó:

Trump promete desclasificar archivos sobre Ovnis. Seguramente con #Epstein comió extraterrestres. pic.twitter.com/OijxQ2hB7o — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) February 20, 2026

“Son reales, pero yo no los he visto”, y aclaró que no existen instalaciones secretas bajo tierra, salvo que hubiera una enorme conspiración que incluso ocultara información al presidente de Estados Unidos.

Trump criticó esas palabras y aseguró a los reporteros a bordo del Air Force One que Obama “dio información clasificada” y cometió “un grave error”.

Datos

Trump también ha vinculado este tema con los recientes avistamientos de misteriosos drones en la costa este, afirmando que el ejército sabe de dónde provienen pero que el gobierno prefiere «mantener a la gente en suspenso».

Esta medida forma parte de su promesa de campaña de 2024 de abrir archivos sobre temas de alto interés, incluyendo también el caso de JFK y Jeffrey Epstein.

Otras fuentes recuerdan que el interés por estos es históricos ya que en 2013, la CIA desclasificó documentos que confirmaban la existencia de la base militar Área 51.

Misma, creada por orden del presidente Dwight Eisenhower en la década de 1950 para pruebas del avión espía U-2.