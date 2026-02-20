Suprema Corte avala límites a aumento de renta en CDMX

Empresa Urbanhub México SPV5 perdió un amparo para declarar inconstitucional la regulación de rentas en CDMX

Regeneración, 19 de febrero 2026– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció como constitucional el límite para el aumento de rentas en la Ciudad de México, que estipula que los alquileres no podrán crecer más que la inflación del año anterior.

Aprobación

Por unanimidad, la corte aprobó la modificación al artículo 2248 D del Código Civil de la Ciudad de México, que está en vigor desde 2024.

Esta decisión fue tomada después de que la empresa Urbanhub México SPV5 presentara un amparo para declarar la norma inconstitucional.

La medida es adecuada, ya que el límite legal al aumento del alquiler busca evitar situaciones de gentrificación y el desplazamiento de residentes.

Esto previene aumentos bruscos o desproporcionados que han obligado a las personas a dejar zonas centrales y trasladarse a áreas periféricas o colindantes.

Efectos negativos

Esto tiene efectos negativos en la vida comunitaria y en el acceso a empleo, educación y servicios de salud, afirmó el presidente del tribunal, Hugo Aguilar Ortiz.

Por otro lado, la ministra Lenia Batres Guadarrama destacó que en México hay pocos reglamentos que aseguren mecanismos efectivos para garantizar el derecho humano a la vivienda.

Este tipo de iniciativas muestran que el derecho a la vivienda puede fortalecerse a través de diferentes mecanismos.

Incluso a través de regulaciones que no implican gastos públicos ni la pérdida de recursos para los dueños de propiedades en la Ciudad de México.

Costo

En la Ciudad de México, el costo promedio de alquiler de una propiedad se acerca a los 21,000 pesos al mes.

La disponibilidad varía según la plataforma: Inmuebles24 reporta cerca de 6,500 propiedades disponibles; Mercado Libre, 3,500; y Propiedades. com, más de 8,800.

De acuerdo con lo que decidió la SCJN, si alguien paga 10,000 pesos de renta, el aumento máximo anual sería de 369 pesos.

Siempre que la inflación del año anterior esté en ese nivel.