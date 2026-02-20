ONU alerta consecuencias de ciclones en África del Sur

Los ciclones han causado más de 300 muertes desde diciembre en Madagascar, Mozambique, Zimbabwe, Zambia y Sudáfrica

Regeneración, 19 de febrero 2026– Desde mediados de diciembre de 2025, más de 300 individuos han fallecido y 1,5 millones se han visto perjudicados por las lluvias torrenciales y ciclones en los países del sur de África, según informó la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) este miércoles.

Desplazados

Otros 170.000 individuos han sido desplazados debido a los “graves daños” observados en las viviendas.

Esto se señala en un comunicado del organismo, que alertó sobre el corte de acceso a numerosos servicios fundamentales y mercados.

“Las pérdidas en la agricultura empeoran la inseguridad alimentaria en comunidades que ya enfrentan dificultades debido a la sequía provocada por el fenómeno de El Niño.

Las inundaciones y la congestión en los campamentos temporales han incrementado el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y vectores, como el cólera y la malaria”, agregó la OCHA.

450 muertes

Si se contabiliza desde el inicio de las lluvias en octubre, como lo hacen algunos gobiernos de la región, el total de fallecimientos asciende a cerca de 450.

Madagascar fue el país más afectado por los ciclones tropicales Fytia y Gezani, que llegaron con pocos días de diferencia.

Estos fenómenos provocaron al menos 73 muertes, según los datos más recientes de la Oficina Nacional de Gestión de Riesgos (BNGRC) del país isleño.

De acuerdo con la OCHA, los dos ciclones también impactaron a más de 681. 000 personas, de las cuales 475. 000 requieren asistencia humanitaria.

Mozambique

En Mozambique, las lluvias intensas y sus repercusiones afectaron a casi 854. 000 individuos y causaron 211 muertes.

Por su parte, el ciclón tropical Gezani provocó otras cuatro muertes, detalló el Instituto Nacional de Gestión de Desastres (INGD) del país.

Sudáfrica, por otro lado, declaró el estado de desastre nacional el 17 de enero debido a las inundaciones en las provincias de Limpopo y Mpumalanga, en el noreste.

Tras lluvias equivalentes a seis meses de promedios normales, se registraron al menos 39 muertes, 150 heridos y 20. 000 personas afectadas.

Zimbabwe

Las lluvias intensas en Zimbabue entre el 13 y el 24 de enero hicieron que muchas represas y ríos se desbordaran. Se reportaron al menos 123 muertes y más de 41. 000 afectados.

Las inundaciones en Zambia impactaron a más de 250. 000 personas y desplazaron a más de 1. 300, especialmente en la parte este y sur del país.

Mientras tanto, la planta de tratamiento de agua en la provincia de Ludanzi quedó sumergida, interrumpiendo el acceso al agua potable para 40. 000 residentes.

Las autoridades nacionales en la región están liderando operaciones de respuesta ante estas inundaciones.

SADC y ONU

En colaboración con la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), organismos de la ONU y socios humanitarios.

El Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) de la ONU destinó 4,5 millones de dólares a Mozambique.

Igualmente, se asignaron 3 millones de dólares a Madagascar para implementar medidas preventivas contra el ciclón Gezani.

Además, se otorgaron 2 millones de dólares para enfrentar los daños del ciclón Fytia en Madagascar y 5 millones de dólares para Mozambique.