Lex Ashton, atacante del CCH Sur permanecerá en prisión

Su abogado intenta argumentar daño psicológico para que permanezca en una clínica, el juez lo rechaza por la gravedad del delito

Regeneración, 20 de octubre 2025– Un juez determinó no conceder un amparo a Lex Ashton “N”, el joven de 19 años acusado de homicidio por los hechos ocurridos en el CCH Sur de la UNAM, donde un estudiante fue asesinado y un trabajador fue herido.

#ReporteH | Lex Ashton 'N' continuará en prisión preventiva por homicidio y homicidio en grado de tentativa, mientras se busca internarlo en un centro de salud mental.



Por su parte, autoridades del #CCHSur instalarán nuevas medidas de seguridad.



Más información con… pic.twitter.com/ZnK9mG4p6N — Heraldo Televisión (@heraldo_tv) October 20, 2025

Audiencia

El 19 de octubre fue realizada una audiencia en la que un juez de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México…

…resolvió negar la solicitud del abogado del joven con la cual pretendía que Lex continuara con su proceso en un centro de rehabilitación mental.

Es por ello que el joven de 19 años seguirá en el Reclusorio Oriente, bajo la medida de prisión preventiva.

▶️ Lex Ashton ‘N’ permanecerá en el Reclusorio Oriente; un juez e control negó el cambio de medida cautelar solicitado por su defensa, que buscaba su internamiento en un centro de salud mental.



📺 #TelediarioMatutino con @anyalanis14, @liliana_sosa y @deividmedrano ⭐️ pic.twitter.com/GvptCOXyns — @telediario (@telediario) October 20, 2025

David Retes, quien es el abogado de Lex Ashton, usó documentos sobre la salud mental del detenido para promover un amparo, indicando daños psicológicos en el joven.

Sin embargo, debido a la gravedad de los delitos de los que es acusado, el juez dictaminó que se quedará en el reclusorio.

Medida cautelar

Esto quiere decir que le fue negado el cambio de medida cautelar que era buscado por el abogado.

El 16 de octubre pasado, David Retes informó que su cliente fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad…

…en los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio por los hechos del 22 de septiembre pasado…

…cuando fue asesinado el alumno Jesús Israel “N”, de 16 años, además de que Armando “N”, un trabajador de 65 años que trató de detener al agresor, resulto herido.

Hospitalización

Lex Ashton también tuvo que ser hospitalizado debido a que saltó de un edificio tras ser acorralado por estudiantes y personal del plantel.

El salto derivó en fracturas en ambas piernas. Para el 10 de octubre el joven fue dado de alta y se le cumplimentó una orden de aprehensión en su contra y fue llevado al reclusorio.

Posterior a las agresiones de las que es acusado Lex Ashton, hubo protestas estudiantiles.

Acuerdos

El pasado 6 de octubre la UNAM anunció acuerdos con la comunidad, los cuales incluyen una investigación exhaustiva en el casi del 22 de septiembre;

Además de un Plan de Seguridad Integral que incluye cursos y talleres para profesores y alumnos.

La Universidad también se comprometió a implementar nuevas estrategias de seguridad para cuidar la integridad de los estudiantes.