Apoyo de emergencia a 100 mil familias damnificadas: Sheinbaum

Primer apoyo de 20 mil pesos a familias damnificadas en 5 estados. Aseguradora atenderá escuelas, clínicas y caminos: Sheinbaum

Regeneración, 20 de octubre de 2025. En redes destacan que Sheinbaum dispuso una inversión inicial de 10 mil millones de pesos en apoyos directos a familias damnificadas por las lluvias.

Y es que se indica se trata de un primer apoyo de 20 mil pesos será entregado a la población del 22 al 29 de octubre a todos los afectados.

Mismos de Querétaro, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz, mientras que en Hidalgo será del 25 de octubre al 5 de noviembre.

Sheinbaum

Presentamos los cuatro ejes de trabajo integral frente a emergencias en caso de desastre: atención inmediata a comunidades afectadas, apoyo a damnificados, reconstrucción, así como fortalecimiento del sistema de alertamiento y riesgos.https://t.co/Kzjh9niWRb pic.twitter.com/AclDTBoYp8 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 20, 2025

“Hay recursos para atender la emergencia y después ya viene la etapa de Reconstrucción, que ya llevará un monto adicional”

Lo anterior dijo Sheinbaum al tiempo que se indica un censo de 70 mil 445 viviendas afectadas en los cinco estados.

En si, son apoyos directos a las 100 mil familias damnificadas que se estima dejaron las lluvias extraordinarias.

Cabe destacar que a lo anterior se suma lo que invertirá la aseguradora Agroasemex S.A., -la aseguradora del Estado mexicano-, que ya asignó empresas para la atención de escuelas, clínicas y atención de caminos.

Calendario

Señaló la presidenta Claudia Sheinbaum que es ruin y mezquina la oposición; rechazó haber hecho promoción política con el apoyo a personas damnificadas. pic.twitter.com/XhSX7Ewb90 — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) October 20, 2025

Desde Palacio Nacional la presidenta puntualizó que las entregas de apoyos comienzan esta misma semana,

“A partir del día miércoles inicia la entrega del primer apoyo de 20 mil pesos a todos los hogares, a todas las familias damnificadas»

«(…) Todavía falta una parte (del censo), principalmente de Hidalgo, probablemente en todos los estados principalmente en Puebla, Veracruz, Hidalgo, todavía falten algunas localidades».

«La gran mayoría en Veracruz y Puebla ya fueron censadas, en Querétaro y San Luis Potosí, ya todas fueron censadas…»

«… y en el caso de Hidalgo, incluso el día de ayer llovió nuevamente en esta zona, todavía vamos a ocupar cerca de una semana más para seguir con los censos…»

«… y en el momento que la localidad termine su censo completo, se prepara para el primer apoyo”.

Bienestar

Por otra parte se reporta que los servidores de la Nación han censado 70 mil 445 viviendas afectadas.

Visitamos el municipio de Pantepec, Puebla para supervisar las labores de limpieza y dar mensaje a las personas damnificadas. No dejamos a nadie atrás. pic.twitter.com/PC6xV6Xt3k — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 19, 2025

Esto es, 43 mil 578 en Veracruz; 10 mil 811 en Puebla; 5 mil 56 en Hidalgo; y 2 mil 62 en Querétaro. Destacó que en Querétaro, Puebla y San Luis Potosí ya concluyó el censo.

Como parte del Plan Integral de apoyo a los afectados por las lluvias, también se entregará un Vale de Enseres para refrigerador, estufa, colchón, vajilla y ventilador.

Así como un Vale de Canasta Alimentaria.

Asimismo, se brindará apoyo para la reconstrucción de vivienda, esto de acuerdo con el nivel de afectación.

Por otra parte, si los daños son medios será de 25 mil pesos, en caso de ser afectaciones mayores será de 40 mil pesos y en pérdidas totales será de 70 mil pesos.

Además, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) reubicará las viviendas ubicadas en zonas de riesgo. También se darán 50 mil pesos a los locales comerciales.

Campo Sheinbaum

En apoyo al campo y la ganadería se entregará un apoyo de entre 50 a 100 mil pesos, dependiendo el número de hectáreas por parcela.

En materia educativa, se entregarán 350 pesos para la recuperación de útiles escolares en beneficio de 190 mil niñas y niños.

Además con La Escuela es Nuestra se intervendrán 750 escuelas, a través de una inversión de 200 mil pesos adicionales al seguro que se tiene para cubrir el daño a la infraestructura.

En este mismo esquema, con La Clínica es Nuestra, 282 unidades de salud serán reconstruidas, lo que significa 500 mil pesos adicionales.

Para los trabajos de reconstrucción, a través del programa Empleo Construyendo el Futuro, se emplearán a 50 mil personas de noviembre a febrero con un salario de 8 mil 500 pesos.

E incluso se dijo que particularmente en Veracruz, en los municipios de Álamo y Poza Rica. Además, con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro 5 mil jóvenes de 18 a 29 años que podrán inscribirse en los Módulos de Bienestar y Salud para apoyar en las brigadas de limpieza.