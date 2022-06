Maestra es suspendida por dejar a alumnas menores de edad tomarse fotos topless

La maestra Emma Wright permitió que las alumnas menores de edad posaran con ropa interior para un proyecto escolar

Regeneración 18 junio 2022. Una maestra de 41 años obtuvo una suspensión por dos años tras permitir que sus alumnas de 15 años se tomaran fotografías en topless durante la clase de arte.

De acuerdo con el diario The Sun, la docente Emma Wright permitió que las alumnas menores de edad posaran con ropa interior para un proyecto escolar.

Además, en algunas tomas las menores aparecían con cigarros en la mano, envases de bebidas alcohólicas e incluso botellas o latas cubrían sus partes íntimas.

La Agencia de Regulación Docente (TRA por sus siglas en inglés) dio a conocer que la clase de la maestra Wright fue “altamente inapropiada” ya que violó las reglas de protección.

Además, se descubrió que la maestra invitó a un fotógrafo” especializado en tomas sugerentes para platicar con las menores sin el consentimiento de sus padres.

Ante ello, la TRA dijo que la docente cometió una “grave infección en los estándares de la enseñanza profesional”. Tampoco salvaguardó el bienestar de sus alumnas así que tuvieron que suspenderla.

Tras conocer la sanción la maestra dijo que le parecía una injusticia pero señaló que no apelará la decisión de la autoridad porque “ya no desea enseñar”.

“Siento que hay una profunda injusticia al respecto, pero no voy a apelar porque ya no deseo enseñar. Le he escrito a mi parlamentario, al sindicato y al Ministro de Educación sobre esto”, indicó la docente.