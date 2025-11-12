Más de 9 mil 700 eventos climáticos extremos en últimos 30 años

Un 40 % de la población mundial vive en 11 países que sufren graves fenómenos naturales, según el Índice de Riesgo Climático Global

Regeneración, 12 de noviembre 2025– El llamado Índice de Riesgo Climático Global (CRI) 2026 revela que más de 9 mil 700 eventos climáticos extremos ocurrieron en las tres últimas décadas (entre 1995-2024), con un saldo de más de 830 mil muertes en el mundo.

Tres mil millones de personas

Además, el CRI, que elabora Germanwatch desde 2006, muestra que un 40 % de la población mundial —más de 3.000 millones de personas—…

…vive en los 11 países más gravemente afectados por este tipo de fenómenos como olas de calor, inundaciones o tormentas, en los últimos 30 años.

Esos 11 países son Dominica (1), Myanmar (2), Honduras (3), Libia (4), Haití (5), Granada (6), Filipinas (7), Nicaragua (8), la India (9), Las Bahamas (10) y China (11).

La edición 2025 del CRI se presentó el pasado febrero y abarcaba los años 1993-2022.

La nueva, publicada este martes con una metodología actualizada, comprende el período 1995-2024 y se presenta en el marco de la COP30 en Belém (Brasil).

La edición 2026 indica que países de la Unión Europea (UE) y naciones industrializadas como Francia (12), Italia (16) o Estados Unidos (18) se encuentran entre los 30 más afectados por el clima extremo.

830 mil muertes en 30 años

Más de 830 mil muertes fueron derivadas de los 9 mil 700 eventos meteorológicos extremos ocurridos entre 1995 y 2024.

Estos incidentes ocasionaron también daños directos por más de 4,5 billones de dólares, ajustados por inflación.

“Las olas de calor y las tormentas representan la mayor amenaza para la vida humana cuando se trata de fenómenos meteorológicos extremos”, apunta una de las autoras del CRI, Laura Schäfer.

Algunos países con posiciones muy altas en la clasificación sufrieron uno o pocos eventos climáticos, aunque extremadamente devastadores.

Mientras que otros fueron golpeados por el clima extremo de manera reiterada.

Vera Künzel, coautora del índice, apunta que países como Haití, Filipinas y la India —entre los 10 más afectados según el CRI—…

…“afrontan desafíos particulares y son golpeados tan regularmente por inundaciones, olas de calor o tormentas, que regiones enteras apenas logran recuperarse del impacto cuando llega el siguiente evento”.

“Cuando en la COP se negocia más financiación para abordar las pérdidas y los daños, el foco debe estar en países como estos.

Sin un apoyo a largo plazo —incluida la adaptación a la crisis climática— se enfrentarán a desafíos insuperables“, advierte.

Dominica

Dominica, una pequeña nación insular del Caribe que ha sido golpeada varias veces por huracanes devastadores, encabeza el índice para el periodo 1995–2024.

En 2017, el huracán María causó daños por valor de 1.800 millones de dólares, casi tres veces el PIB del país. Fue el más destructivo de siete ciclones tropicales en 30 años.

“Dominica está en lo más alto del índice a largo plazo principalmente por los enormes daños económicos en relación con su PIB.

Esto subraya la tendencia científicamente comprobada de que, en un mundo más cálido, los ciclones tropicales se están volviendo más intensos y destructivos”, explica Lina Adil, coautora del índice.

Según el CRI, los países del Sur Global son particularmente vulnerables y necesitan apoyo de las naciones ricas.

Crisis climática

Sin embargo, estas naciones también se ven cada vez más afectadas por los impactos de la crisis climática.

Para David Eckstein, otro coautor, “los resultados del CRI 2026 demuestran claramente que la COP30 debe hallar formas eficaces de cerrar la brecha de ambición global“.

Agrega que “las emisiones mundiales deben reducirse de inmediato; de lo contrario, existe el riesgo de un aumento en el número de muertes y desastres económicos en todo el mundo.

Al mismo tiempo, deben acelerarse los esfuerzos de adaptación”.