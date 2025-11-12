Jeannette Jara, candidata de la izquierda es favorita en Chile

Chile: La abanderada dice que en estas elecciones se juega no solo una candidatura, «sino una mirada de país hacia el futuro»

Regeneración, 12 de noviembre 2025– La candidata de la izquierda y la centro-izquierda chilena para las próximas presidenciales, Jeannette Jara, afirmó al cierre de su campaña este martes que en estas elecciones «no solamente hay en juego una candidatura, sino una mirada de país hacia el futuro».

“Jamás me imaginé que iba a ser candidata a la presidencia de la República. No porque no me la podía, sino que es muy poco habitual que alguien que viene de El Cortijo en Conchalí y que después vivió en El Abrazo de Maipú llegue a abrir las puertas de la casa de gobierno”#EsJara pic.twitter.com/coxi2DnlRt — Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) November 12, 2025

Ovación

Fue recibida con una ovación vibrante por las más de 15.000 personas reunidas en la Plaza de Maipú, en la zona suroeste de Santiago de Chile.

Acto seguido, la abanderada repasó sus principales propuestas y llamó a los asistentes a «conversar» y «convencer» a los indecisos «desde el amor y el respeto, incluso a los que piensan distinto».

«Vamos a hacer que cada familia chilena pueda llegar tranquila a fin de mes, ese es mi compromiso, ese es mi sello.

Dignidad, trabajo decente y buenos salarios, por eso vamos a impulsar el salario vital», destacó Jara.

🚨🔥 Se viralizó nuevo vídeo de los gritos de adherentes de 🔴Jeannette Jara en su cierre de campaña en la Plaza de Maipú, en dónde aquí insultan a los candidatos 🔵Kast, ⚫️Kaiser y 🟠Matthei, ante la risa nerviosa de la candidata.#Elecciones2025CL pic.twitter.com/xAVE2d6Dxz — Encuestas Chile 🇨🇱 (@EncuestasChil10) November 12, 2025

Candidata comunista

La candidata de 51 años es la primera militante comunista en la historia chilena que representa a toda la izquierda en unas presidenciales.

Esto, después de ganar unas primarias abiertas el pasado junio que la pusieron a la cabeza de la coalición con la que gobierna el presidente Gabriel Boric.

«En mi gobierno no solo habrá mayor seguridad pública en los barrios, sino que además vamos a tirar el hilo donde les duele;

En la ruta del dinero sucio, por eso vamos a levantar el secreto bancario», dijo, destacando una de sus principales medidas en el combate contra el crimen organizado.

Crecimiento económico

Además de hacer énfasis en la educación, Jara subrayó la importancia del crecimiento económico, una tarea «posible, con dos requisitos:

Respetar el medio ambiente y que llegue a la mesa de todos los chilenos y chilenas, un crecimiento con sentido y razón».

Todos los sondeos sitúan a Jara como la ganadora de la primera vuelta el próximo 16 de noviembre.

Sin embargo es posible que no tenga los votos necesarios para llegar a un 50% y evitar una segunda votación el 14 de diciembre;

Cuando se enfrentaría a cualquiera de los tres candidatos conservadores con opciones de quedar en segundo lugar : José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser.

Cierre de campaña

Desde el centro de Santiago a la Plaza de Maipú son más de 20 kilómetros de distancia y 15 estaciones de metro.

Pero esto no fue impedimento para los miles de adherentes que arroparon a Jara de manera masiva en un cierre de campaña descrito como «emocionante» y «esperanzador» por los propios asistentes.

El ambiente del evento se sentía antes de ingresar a Maipú, uno de los bastiones del oficialismo que ahora regenta el alcalde más votado de Chile en las pasadas municipales;

Con cuadrillas de sus votantes entonando gritos de apoyo en las estaciones previas al punto de encuentro: «Se siente, con fuerza, Jara presidenta».

Gran futuro

«Chile no solo no se cae a pedazos, sino que es un gran país que tiene un gran futuro por delante»;

Enfatizó la candidata, que además criticó las reiteradas «descalificaciones» y «denostaciones» recibidas de parte de sus adversarios ultraderechistas.

Jara es considerada una figura menos dogmática que otros líderes comunistas y ha mantenido en los últimos tiempos alguna diferencia con la cúpula del partido;

Sobre todo cuando ha dicho abiertamente que, en su opinión, en Cuba y Venezuela no hay democracia.

Chile celebrará el 16 de noviembre las primeras presidenciales con voto obligatorio desde el retorno a la democracia;

Y también elecciones parlamentarias, en las que se elegirá a la Cámara de Diputados y a la mitad del Senado.