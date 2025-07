Sheinbaum: Ninguna justificación a clasismo, xenofobia o machismo. Medidas contra gentrificación. Extranjeros en México a respetar la ley

Regeneración, 7 de julio de 2025. La presidenta Sheinbaum se pronunció en contra de todo acto contra la dignidad humana, ninguna causa social lo justifica. Extranjeros en México deben respetar la ley.

Y es que a pregunta expresa de periodistas sobre la violencia desatada durante la manifestación en CDMX en protesta contra la gentrificación, mostró su repudio a ese tipo de actos.

Sheinbaum

Estoy seguro que no es la primera vez que está #LadyRacista #LadyCondesa hace un escándalo para no pagar algo o hacerse responsable. Internet haz tu magia! Si la conoce denúnciela!

pic.twitter.com/MCt3gRa9Xq — Samuel Martinez (@xsam74) July 6, 2025

Así, en primer lugar se posicionó en contra de todo forma de discriminación y condenó el odio a los extranjeros ampliamente publicitado en redes.

«Primero hay que decir que todas y todos los mexicanos tenemos que tener muy presente el no a la discriminación».

«No a la discriminación, no al racismo, no al clasismo, no a la xenofobia, no al machismo, no a la discriminación».

Y aseveró: «Todas y todos los seres humanos somos iguales y no podemos tratar a nadie como menos».

Seguidamente, la presidenta de México desde Palacio Nacional recordó que México ha sido solidario siempre.

#LadyRacista #LadyCondesa, no fuera de sus cabales sino dentro de sus prejuicios y racismo, tendría que responder ante las autoridades



Y no, no es campaña de odio

ni de polarización, es la difusión de los hechos para denunciar una conducta que no debe permitirse@Radio_Formula pic.twitter.com/QIwxucfcM7 — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) July 6, 2025

«Las muestras xenofóbicas de esa manifestación hay que condenarlas».

«No puede ser que, por una demanda, por más legítima que sea, que es la gentrificación, la demanda sea: “¡fuera!”, cualquier nacionalidad en nuestro país».

«México ha sido solidario, fraterno siempre. Recibimos en el siglo XX a los republicanos españoles. A personas del cono sur, de América del Sur, producto de los Golpes de Estado».

Al tiempo que recordó que México ha «recibido a guatemaltecos que, por violencia, por discriminación, han llegado a nuestro país».

México abierto

🖍️ Todavía no salimos de funar a #LadyRacista y ya llegó otro idiøta que se siente descendiente de los reyes de España y despotrica contra Tenochtitlan.



No sabía que hoy era el día de los imbéciles..!! pic.twitter.com/wJ8DavNCZK — Doris Saenz (@Dorys_Saenz) July 6, 2025

«México es un país abierto al mundo y no es discriminatorio; entonces, no pueden justificarse las actitudes xenofóbicas. Eso para empezar».

De igual manera, lo que vimos, «que se hizo viral, de esta mujer que, con una discriminación, un clasismo, un racismo aberrante se dirigió a un policía de la Ciudad de México».

Eso no puede existir en nuestro país y hay que señalarlo, siempre dijo. Al tiempo que proclamó tajante: «Cero discriminación en nuestro país».

BIEN PRESIDENTA, MUY BIEN



La Dra. @Claudiashein calificó como "deplorable" el racismo y clasismo de #LadyCondesa o #LadyRacista, una mujer argentina que insultó a un policía de la CDMXpic.twitter.com/sNbWA6fFU1 — Juan Carlos Rocha (@Rocha4T) July 7, 2025

Sobre el tema de la gentrificación, reconoció que es en realidad un tema de especulación inmobiliaria.

Mismo, derivado principalmente de la renta de departamentos a través de plataformas digitales para turismo o para personas que vienen a vivir a México, 3, 4, 5 meses.

«Fue un fenómeno que se dio después de la pandemia, los llamados “nómadas digitales”: mucha gente que sigue trabajando a distancia de otros países del mundo»

«…, muchos de ellos estadounidenses que vienen a México porque México es un país maravilloso y la Ciudad es una ciudad hermosísima..:»

«… donde mucha gente quiere vivir, y vienen a México a pasar un tiempo trabajando».

Respeto a la ley

Cabe destacar que Sheinbaum subrayó que extranjeros en México deben obligatoriamente y sin excusa respetar la ley.

«Las personas que vienen a México tienen que respetar nuestra ley. Y de la misma manera, no pueden tener ninguna actitud discriminatoria, menos ante un pueblo que les está abriendo los brazos».

«Desde la Ciudad —y vamos a apoyar en lo que haga falta con la Sedatu— buscar los mecanismos de regulación para que no se encarezca la vida en estos lugares».

Porque, en efecto, reconoció, particularmente La Condesa, La Roma, ya hay mucha especulación inmobiliaria derivada de la renta de Airbnb y todas estas plataformas digitales que rentan espacios.

«No puede ser el encarecimiento de la Ciudad. Y menos lo que se llama “la gentrificación”, que es expulsar a las personas que han vivido ahí por años y años».

Mismo que «la carestía de la zona acaba por expulsarlos del lugar. Tiene que haber inclusión, siempre; no es tolerancia, es inclusión, nosotros somos una sociedad incluyente».

Entonces: no a la xenofobia, no al racismo, no al clasismo, no a la discriminación, reiteró

Así como «trabajar con la Ciudad de México, acompañar a Clara Brugada, a todo su equipo, en buscar un mecanismo que permita que permita que no se encarezca tanto el nivel de vida».

«Pero nosotros somos un país abierto al mundo, solidario, fraterno, así es nuestro pueblo y así hay que ser».

México y la argentina racista

Por otra parte con relación a la mujer que se dice en redes que es mexico-argentina que atacó verbalmente al policía, puntualizó:

«Deplorable, la verdad. Toda nuestra solidaridad al policía que recibió estos insultos».

«Cualquier mujer, hombre, que quiera venir a vivir a la Ciudad de México o a cualquier lugar de nuestro país tiene que respetarlo, de igual manera que nosotros debemos respetarlos.

Derecha

Seguidamente, reiteró su rechazo a este tipo de actitudes que también se vieron en las marchas de la oposición de derecha.

«Pero estas actitudes, que no solo se dan de una persona extranjera que vive en México, sino también lo vimos en muchas de las marchas el año pasado, de una actitud absolutamente discriminatoria, clasista y racista».

«No al racismo, no al clasismo, de cualquiera, de cualquier mexicano o mexicana o cualquier persona que quiera venir a vivir a nuestro país».

Por otra parte, sobre las sanciones para este tipo de actitudes, dijo que si existen y precisó que el racismo es un delito penal.

«Sí hay sanciones, hay sanciones desde COPRED en el caso de la Ciudad de México, CONAPRED o COPRED, y puede haber otro tipo de sanciones».

«La discriminación también es un delito penal», apuntó la presidenta Sheinbaum.