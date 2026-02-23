Ciudad de México se mantiene en calma: Jefa Clara

Oficinas, transportes e instituciones educativas y de todo tipo operan con normalidad en la capital de México. Autoridades atentas

Regeneración, 23 de febrero de 2025. Tras la muerte del Mencho y las reacciones del narco, el gobierno de la Ciudad de México reportó normalidad en las calles de la capital.

«El Gobierno de la Ciudad de México informa que tras los hechos registrados este día en el municipio de Tepalpa, Jalisco, la capital del país se mantiene en calma».

Comunica

Y es que por medio de redes sociales, la jefa Clara informó que «tras esos hechos, el Gabinete de Seguridad y Construcción de la Paz…

«…, trabaja de manera coordinada con el Gobierno Federal para garantizar la seguridad de las y los capitalinos».

La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones.



Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma.



Las redes… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 22, 2026

De ahí que se reporta que todas sus oficinas e instituciones públicas, así como los sistemas de transporte y servicios en general funcionaron con normalidad y así continuarán para este lunes.

Situación similar que se mantuvo este domingo en las instituciones públicas, secretarias, organismos descentralizados y demás oficinas que brindan atención a la ciudadanía.

Las cuales, se señala además, «que operaron sin contratiempo, mismo ritmo que se tendrá para mañana».

Transporte

En cuanto a las distintas líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús, de la Red de Transporte de Pasajeros, de Transportes Eléctricos, Tren Ligero y Cablebús no reportan ninguna situación que afecte su funcionamiento.

Todo el respaldo a @Defensamx1, @GN_MEXICO_, Fuerzas Armadas y al @GabSeguridadMX. Debido a estos acontecimientos convoqué al Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz de la Ciudad de México para garantizar las acciones necesarias de prevención en coordinación con las fuerzas… https://t.co/EBcSOQLSGP — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 22, 2026

De igual manera, se detalla que los servicios de salud, como son hospitales y clínicas que brindan servicios este día también trabajan y seguirán trabajando con normalidad.

Por lo que se refiere «a los servicios educativos que dependen de la SEP, y las actividades económicas y culturales se indica que se realizarán de manera normal este lunes».

Las autoridades capitalinas resaltan que se mantendrán atentas «ante cualquier situación de relevancia para la ciudadanía».

En el Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz de la Ciudad de México estamos en sesión permanente dando seguimiento a los eventos de hoy, en coordinación con el Gobierno Federal.



La @SSC_CDMX estará informando sobre cualquier evento de relevancia para las y los capitalinos.… pic.twitter.com/c4aFMIiYTK — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 23, 2026

Calma

En este contexto, Brugada hizo un llamado a las y los ciudadanos a conservar la calma. E incluso, dijo, a mantenerse informada a través de fuentes oficiales.

“Hago un llamado a la calma y a que se informen por fuentes oficiales. Estamos trabajando para garantizar prevención, seguridad y construcción de paz en la ciudad”, expresó Brugada Molina.

Asimismo, se da a conocer que la Secretaría de Seguridad Ciudadana estará informando sobre cualquier evento de relevancia para las y los capitalinos con el objetivo de resguardar su integridad.