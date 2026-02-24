«Yellow Letters»: película que se lleva el Oso de Oro en la Berlinale

Wim Wenders, describió la película como «una obra contemporánea maravillosa, perfecta en sus diálogos, actuaciones y estilo»

Regeneración, 23 de febrero 2026– «Yellow Letters», un filme del director turco-alemán Ilker Catak que aborda la censura de autoridades turcas hacia una pareja de artistas, logró este sábado el Oso de Oro a la mejor película en la Berlinale.

„Meine Worte an die deutsche 🇩🇪 Regierung: Ihr seid Partner des israelischen Genozids in Gaza. Ich glaube daran, dass ihr intelligent genug seid, um es zu wissen. Aber ihr entscheidet euch für Ignoranz.“



Abdallah Alkhatib 🇵🇸, Berlinale-Preisträger für„Chronicles From the Siege“ pic.twitter.com/Nb8n37CZ6f — Tarek Baé (@Tarek_Bae) February 21, 2026

Polémica

El evento estuvo marcado por una polémica relacionada con Gaza y el vínculo entre el cine y

la política.

El filme galardonado narra la historia de un dramaturgo turco junto a su esposa actriz.

Su relación empieza a deteriorarse a medida que enfrentan la persecución política en Turquía y pierden su trabajo.

Wim Wenders comentó que la película se expresa de manera clara sobre el lenguaje del totalitarismo, en contraste con lo que representa la empatía en el cine.

"In reality children in Gaza, in all of Palestine, and in my Libanon do not have superpowers to protect them from Israeli bombs […] No child should need superpowers to survive a genocide empowered by veto powers and the collapse international law" – Marie-Rose Osta #Berlinale pic.twitter.com/rI8GHKLYWy — Tilo Jung (@TiloJung) February 21, 2026

Precisión

«Nos presenta a una familia de una manera que no habíamos visto en estos diez días del festival, retratada con una precisión notable bajo la presión política.

Nos dejó con escalofríos.

Consideramos su película como una sombría advertencia, una mirada a un futuro cercano que podría suceder también en nuestros países», añadió.

Wenders la describió como «una obra contemporánea extraordinaria, impecable en sus diálogos, actuaciones y estilo de filmación y edición».

Emin Alper’in Berlinale ödül konuşması 🎙️ pic.twitter.com/WDTZRFjQz1 — Sinemori (@sinemori) February 21, 2026

Abdallah Al Khatib

El director sirio-palestino Abdallah Al Khatib recibió el premio a la mejor ópera prima por «Chronicles From the Siege».

La atmósfera se volvió tensa cuando Al Khatib acusó al gobierno alemán de ser «cómplice del genocidio realizado en Gaza por parte de Israel».

Entre los gritos de «Free Palestine» (Liberen Palestina), un espectador respondió con «Free Palestine from Hamas» (Liberen Palestina de Hamás).

El Oso de Plata Gran Premio del Jurado, que otorga el reconocimiento a la segunda mejor película, fue para «Salvation», del director turco Emin Alper.

«Queen at Sea»

«Queen at Sea», de Lance Hammer, que aborda cómo una familia enfrenta la demencia de la madre, se llevó dos premios.

Con Juliette Binoche como protagonista, la película logró el Premio del Jurado.

Así también, recibió el Oso de Plata a la mejor actuación de reparto para los británicos Anna Calder-Marshall y Tom Courtenay, quienes interpretaron a la madre enferma y al esposo.

Mexicanos

El director mexicano Fernando Eimbcke fue galardonado con el premio del Jurado Ecuménico del festival de Berlín por su película «Moscas».

Esto ocurrió el sábado al mediodía, durante la ceremonia de premiación de los jurados independientes.

Otra producción mexicana, «Chicas tristes», dirigida por Fernanda Tovar, obtuvo doble reconocimiento:

El Oso de Cristal a la mejor película y el gran premio del Jurado Internacional a la mejor película en la sección Generation14plus.