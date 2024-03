Periodista Jaime Barreda libre, atendido y bajo resguardo

Tras la denuncia de la desaparición y las investigaciones ministeriales periodista Barreda abandonado en desolado paraje de Magdalena. Uniformados lo rescatan

Regeneración, 13 de marzo de 2024. El periodista jalisciense Jaime Barrera Rodríguez, de 56 años, fue localizado con vida tras ser reportado como desaparecido el lunes 11 de marzo.

Cabe destacar que sus captores lo dejaron en un sitio desolado en el municipio de Magdalena, a 80 kilómetros de Guadalajara. Narra el interrogatorio al que lo sometieron

Periodista

Por otra parte, portales destacan que Itzul Barrera, hija del periodista, lo informó en X:

-“Mi papá, ya está con nosotros. Mi corazón sabía que siempre regresa a casa. Gracias a todas y a todos. Gracias gracias”.

Asimismo se indica que el periodista una vez abandonado en el sitio consiguió un teléfono donde llamó a sus familiares y al teléfono de emergencias 911 para solicitar ayuda.

Seguidamente, unidades de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Fiscalía del Estado, se trasladaron al punto para resguardarlo.

E incluso, el periodista, conductor de radio y televisión fue llevado a un hospital para certificar su estado.

Por su parte, la Fiscalía de Jalisco detalló que el periodista goza de buena salud.

Periodista desaparecido

Y es que Jaime Barrera desapareció el lunes 11 de marzo cuando se dirigía a su camioneta tras salir de su lugar de trabajo.

Asimismo, de acuerdo con las autoridades, en ese momento fue interceptado por entre tres y cuatro personas, quienes lo privaron de la libertad.

Incluso se encontró la camioneta Fiat Fastback gris modelo 2024, en la que se trasladaba, entre Manzana 23 y Manzana 17, en la colonia Fovissste sector I, en Zapopan.

El vehículo estaba abandonado y sin tripulantes.

Se sabe, además, que al lugar llegaron elementos de la Comisaría de Seguridad de Guadalajara, Fiscalía del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional para supervisar las acciones.

Así como recabar información para las indagatorias.

Asimismo se subraya que al sitio arribo el coordinador general estratégico de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, al igual que el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruíz.

Ahí llevaron a cabo las diligencias correspondientes en conjunto con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Fue necesario llamar a un cerrajero para que pudiera abrir la camioneta y procesar su interior.

Periodista Barrera, su trayectoria

Y es que Jaime Barrera es uno de los periodistas más conocidos en Jalisco debido a su aparición en diferentes programas de televisión tanto locales como nacionales.

Cabe destacar que en redes destacan que el periodista estudió Ciencias de la Comunicación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Oriente (ITESO).

Además de que cuenta con una maestría en Comunicación Estratégica en la Universidad Panamericana.

Entre otros, ha trabajado en Televisa y Milenio, como director editorial y múltiples programas de radio y televisión locales en Jalisco.

Actualmente, es conductor de un programa de televisión en Televisa Guadalajara, además de que es columnista en El Informador y comentarista en el Canal 44.

Además, es padre de Itzul Barrera, consejera nacional de Morena y aspirante a diputada local en el mismo estado.

Periodistas de #PuertoVallarta también nos reunimos para exigir que #JaimeBarrera aparezca con vida y regrese con su familia. pic.twitter.com/26wZXx9jSQ — Carolina Gomez Aguiñaga (@CarolinaGomezA) March 13, 2024

Interrogatorio

Por otra parte, el periodista dijo a medios radiofónicos sobre el interrogatorio al que fue sometido por sus captores.

-“Pues sí, por qué escribía lo que escribía, de parte de quién lo escribía, pues yo lo que les decía es que no escribo de parte de nadie ni por consigna de nadie, yo escribo lo que creo que es periodístico, yo creo que fue un poco de intimidación”.

Asegura que pedirá protección del mecanismo federal.

“Nunca me lo esperé venir, yo siempre he sido un poco incómodo, pero yo siempre pensé que había respeto por la forma en la que me conduzco, nunca escribo por consigna de nadie, ni para favorecer a nadie”.

Además, el periodista Barreda dijo que se reincorporará a su trabajo periodístico el próximo lunes

Por otra parte, dijo que fue privado de su libertad como una “especie de advertencia” por lo que escribe y lo que dice.

“Tengo que hablar con abogados para hacer una crónica más precisa, para aclarar ideas, ser muy preciso porque quedan así como advertencias: ‘hoy te vas, pero sabemos dónde vives, dónde estás, tu familia’, dijo.

