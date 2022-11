Qatar 2022: Brasil da a conocer su lista final de jugadores para el mundial

La lista de los seleccionados del pentacampeón, Brasil, para jugar el mundial de Qatar 2022 ya fue definida y Dani Alves se sube al barco.

RegeneraciónMX, 7 de noviembre de 2022. La Copa del Mundo de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y la selección de Brasil ya presentó su lista final de 26 jugadores que disputarán la justa.

A través de redes se confirmó la lista de 26 jugadores donde sorprendió la inclusión al final del jugador de Pumas, Dani Alves quién buscará lograr el único título que le hace falta, la Copa del Mundo.

Aquí los convocados de la Selección de Brasil para Qatar 2022

Porteros: Alisson (Liverpool/Inglaterra), Éderson (Manchester City/Inglaterra) y Wéverton (Palmeiras/Brasil).

Defensas: Marquinhos (PSG/Francia), Thiago Silva (Chelsea/Inglaterra), Éder Militao (Real Madrid/España), Dani Alves (Pumas), Danilo (Juventus/Italia), Bremer (Juventus/Italia), Alex Telles (Sevilla/España) y Alex Sandro (Juventus/Italia).

Centrocampistas: Casemiro (Manchester United/Inglaterra), Fabinho (Liverpool/Inglaterra), Fred (Manchester United/Inglaterra), Bruno Guimaraes (Newcastle/Inglaterra), Lucas Paquetá (West Ham/Inglaterra) y Éverton Ribeiro (Flamengo/Brasil).

Delanteros: Neymar (PSG/Francia), Vinícius Jr. (Real Madrid/Real Madrid), Richarlison (Tottenham/Inglaterra), Raphinha (Barcelona/España), Gabriel Jesus (Arsenal/Inglaterra), Pedro (Flamengo/Brasil), Rodrygo (Real Madrid/España), Antony (Manchester United/Inglaterra) y Gabriel Martinelli (Arsenal/Inglaterra).

El gran ausente de la lista es el delantero del Liverpool, Roberto Firmino, que no ha tenido un 2022 muy bueno porque no ha mostrado su mejor rendimiento y ya no es uno de los titulares indiscutibles en el esquema de Jürgen Klopp.

La Selección de Brasil es una de las candidatas a disputar la final de la copa y el que mayor expectativa se tiene. ¿Lo lograrán?