Reeligen a Mike Johnson, promete terminar muro y deportar ilegales

Este era el sargento Matt Livelsberger, el conductor del Tesla que explotó frente al hotel Trump de Las Vegas:

No era inmigrante ni hijo de inmigrantes.

No era musulmán.

No era una persona racializada.

No era demócrata, sino seguidor de Trump.

Lleva una camiseta con un lema de la… pic.twitter.com/MPVmu9PY3B