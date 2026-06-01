Riña en la prisión de Aguaruto en Culiacán: 7 internos muertos

Las visitas familiares se cancelaron mientras se llevan a cabo las investigaciones y revisiones dentro de la prisión de Aguaruto

Regeneración, 1 de junio 2026– Un enfrentamiento ocurrido en la mañana de este domingo en el Centro Penitenciario de Aguaruto, ubicado en Culiacán, Sinaloa, dejó como resultado siete internos muertos y un lesionado, informaron fuentes del estado.

🚨⚠️ Violenta riña en penal de Aguaruto moviliza a fuerzas de seguridad.



Una riña registrada al interior del penal de la Sindicatura de Aguaruto, en Culiacán, dejó personas lesionadas y fallecidas, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.



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Incidente

Este incidente causó una rápida movilización de fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Se ha incrementado la vigilancia en las entradas y el área alrededor del centro penitenciario para prevenir más situaciones de riesgo.

En un primer comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado mencionó que el conflicto ya había sido controlado.

Sin embargo, horas después, se confirmó que siete internos perdieron la vida y uno más resultó herido.

Informes

Según los primeros informes, el problema comenzó en las primeras horas del día en uno de los módulos de la prisión.

Una discusión entre los internos escaló a una pelea violenta.

Versiones iniciales indican que en el enfrentamiento se usaron armas blancas hechas a mano.

También se mencionó de manera no oficial que los eventos pudieron haber surgido durante una reunión entre reclusos, donde aparentemente consumieron alcohol.

No obstante, las autoridades dieron a conocer que estas teorías son parte de las investigaciones en curso.

Sin explicación oficial

Aún no se cuenta con una explicación oficial clara acerca de lo que causó el ataque.

Luego de los eventos, se realizó un gran operativo de seguridad en la área por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Esto se llevó a cabo junto a la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y cuerpos de seguridad estatales.

Además, miembros del Grupo de Operaciones Especiales y custodios de la prisión llevaron a cabo revisiones dentro del centro.

Objetivo

El objetivo fue encontrar armas, artículos prohibidos y cualquier prueba relacionada con el enfrentamiento.

La Fiscalía General del Estado fue avisada para iniciar las investigaciones correspondientes y realizar las diligencias necesarias debido a los decesos.

Como medida de prevención, las autoridades decidieron suspender las visitas familiares que estaban programadas para este domingo.