Trump recibe al candidato Flávio Bolsonaro en la Casa Blanca

Bolsonaro asegura que si gana, Brasil se unirá al Escudo de las Américas, y será una «opción» al monopolio chino en minerales

Regeneración, 27 de mayo 2026– El senador brasileño y aspirante a la presidencia, Flávio Bolsonaro, tuvo una reunión de más de noventa minutos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, el martes 26 de mayo.

Escudo de las Américas

Bolsonaro aseguró que Brasil se unirá al Escudo de las Américas, la coalición regional de Estados Unidos contra el narcotráfico, si triunfa en las elecciones de octubre.

El 7 de mayo pasado, Trump había recibido en Washington al presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, quien está buscando la reelección.

El candidato tomó una foto con Trump en el Despacho Oval. Según él, la primera pregunta que le hizo el republicano fue sobre la salud de su padre, Jair Bolsonaro.

Un socio ideológico de Trump que fue condenado a prisión por intentar un golpe de Estado contra el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

🇧🇷🇺🇸 Flávio Bolsonaro recorre la Casa Blanca previo a su encuentro con Trump



El senador @FlavioBolsonaro aprovechó su reunión con el presidente Donald Trump (@POTUS) para dar un recorrido por la Casa Blanca y observar el Paseo de la Fama Presidencial, la galería de retratos de… pic.twitter.com/XFLaWxNUo5 — Político Latam (@Politico_latam) May 26, 2026

Petición

En una conferencia de prensa, el senador declaró que solicitó a Trump que catalogara «lo más pronto posible» al PCC y al Comando Vermelho como grupos terroristas.

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva está en contra de esta medida, argumentando que afectaría la soberanía nacional.

Sin embargo, Bolsonaro afirma que esto no significaría una intervención militar estadounidense en Brasil.

«Esto no está en discusión», expresó.

Región

Si triunfa en octubre, prometió, «Brasil se unirá al Escudo de las Américas».

Junto a gobiernos de derecha en la región como el de Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador.

Para crear «una gran coalición hemisférica contra el crimen organizado».

El senador también propuso que Brasil debe convertirse en una «opción» frente al monopolio chino sobre minerales esenciales, un asunto de gran interés para Washington.

🇧🇷🇺🇸 El candidato presidencial de Derecha Flavio Bolsonaro dice: "Volveré en breve para hablarles un poco más sobre la reunión en la Casa Blanca". 🔥 pic.twitter.com/T6wLEJjQWL — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) May 26, 2026

Candidato en la Casa Blanca

Bolsonaro subrayó que es la primera vez que un presidente estadounidense recibe en la Casa Blanca a un aspirante presidencial brasileño durante un año electoral.

Esto, dijo, muestra el «respeto» que Trump tiene hacia él y hacia Brasil.

A pesar de que había subido en las encuestas en las últimas semanas, la visita se da en un momento complicado para su candidatura.

El senador admitió haber solicitado fondos a Daniel Vorcaro para producir un documental sobre su padre.

Fraude

Voccaro es un banquero que fue arrestado por el supuesto mayor fraude financiero en la historia de Brasil.

Bolsonaro defendió que fue un acuerdo de inversión privada sin irregularidades, aunque antes había negado haber tenido contacto con el empresario.