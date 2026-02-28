Estados Unidos es el gran favorito en el Clásico Mundial 2026

Con un equipo de estrellas de la MLB, EE. UU. se posiciona como el rival a vencer en el sexto Clásico Mundial de Béisbol

Regeneración, 27 de febrero 2026 – Tres años después de que Shohei Ohtani ponchara a Mike Trout, asegurando así la victoria 3-2 de Japón sobre EE. UU. en la final del quinto Clásico Mundial de Béisbol, la selección de Estados Unidos se presenta como la favorita.

Sexto Clásico Mundial

La sexta edición del Clásico Mundial se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo en cuatro ciudades:

San Juan, Puerto Rico

Houston, Estados Unidos

Miami, Estados Unidos

Tokio, Japón

Participarán selecciones de 20 naciones, que se dividirán en grupos de cinco en la etapa inicial.

Los grupos

México disputará sus partidos de la fase de grupos en el Grupo B en el Daikin Park de los Houston Astros contra Brasil, Gran Bretaña, Estados Unidos e Italia.

Los dos mejores equipos de este grupo clasificarán a los cuartos de final, donde se enfrentarán a los dos primeros del Grupo A de San Juan (Canadá, Colombia, Cuba, Panamá y Puerto Rico).

El grupo C en Tokio (Australia, Corea del Sur, Japón, República Checa y Taiwán) también tendrá su ronda de eliminatorias.

De igual manera, el grupo D en Miami (Israel, Nicaragua, Países Bajos, República Dominicana y Venezuela) competirá.

Pronósticos

DraftKings, la plataforma de apuestas deportivas de ESPN, posiciona a Estados Unidos como el gran favorito (-115).

Esto los coloca por encima del campeón actual, Japón (+330), República Dominicana (+400), Venezuela (+900), Puerto Rico (+1,600), México (+2,500) y Canadá (+4,000).

Japón (2006, 2009 y 2023), República Dominicana (2013) y Estados Unidos (2017) fueron los ganadores de las primeras cinco ediciones del torneo organizado por WBC Inc.

El equipo estadounidense cuenta con los ganadores del premio Cy Young en la MLB del año pasado, el derecho Paul Skenes, de los Pirates, y el zurdo Tarik Skubal, de los Tigers.

🔥🇻🇪| ¡Ready para el Clásico Mundial 2026! Ronald Acuña Jr sacudió su primer Grand Slam en el Spring Training 2026 y amplió la ventaja de Atlanta 12×3 ante Boston Red Sox. pic.twitter.com/MH7DR6VvgA — Swing Latino MLB (@SwingLatinoBB) February 27, 2026

Sólido equipo

Ambos encabezan un impresionante grupo de lanzadores, que también incluye al legendario zurdo Clayton Kershaw, futuro miembro del Salón de la Fama.

Además, esa sólida defensa contará con una ofensiva estelar, liderada por los destacados bateadores Aaron Judge, Kyle Schwarber, Cal Raleigh y Bobby Witt Jr.

Raleigh es el primer receptor que logró 60 jonrones en la MLB, mientras que Schwarber y Judge también superaron los 50 cuadrangulares el año pasado.

Cinco integrantes del equipo estadounidense lograron más de 30 jonrones en 2025.

Es importante señalar que en el béisbol, los favoritos no siempre cumplen con las expectativas en el campo de juego.