Se rompe tanque químico en Washington: Varias muertes y heridos

Varias personas heridas fueron trasladadas a hospitales para recibir tratamiento por quemaduras químicas por el colapso del tanque
Regeneración, 27 de mayo 2026– Conforme a lo informado por las autoridades, un contenedor de sustancias químicas se desprendió en una fábrica de Nippon Dynawave Packaging en el estado de Washington, EE.UU., resultando en la muerte de varias personas y dejando a otras con heridas graves.
Equipos de rescate
Los equipos de rescate trabajaron en la escena del suceso en la localidad de Longview durante el martes.
Dicha ubicación se encuentra en el condado de Cowlitz, a unas 45 millas al norte de Portland, Oregón.
Según un comunicado conjunto emitido por el Cuerpo de Bomberos de Longview, Nippon y la Oficina del Sheriff del condado de Cowlitz.
Varios enfermos con quemaduras químicas y otras lesiones fueron transportados a hospitales cercanos.
Colapso
Las autoridades señalaron que el colapso del tanque no presentaba «un peligro inmediato para la comunidad circundante».
El comunicado señaló que las autoridades «pueden confirmar los fallecimientos asociados al acontecimiento».
Así como «múltiples heridos de gravedad», aunque no proporcionaron cifras exactas.
Según Scott Goldstein, al menos nueve empleados y un bombero fueron trasladados a hospitales desde el sitio del incidente.
Labores de auxilio
Goldstein es el jefe del Departamento de Bomberos y Rescate de Cowlitz 2, y estuvo presente en las labores de auxilio.
El número exacto de fallecidos aún no ha sido determinado, según expresó en una conferencia de prensa.
El centro médico PeaceHealth St John en Longview informó a ABC News que atendieron a nueve personas afectadas por el incidente, de las cuales una falleció.
El hospital comunicó a ABC que seis de los pacientes estaban en estado estable y dos más fueron transferidos a otras instalaciones médicas.
Comunicado
En el comunicado se mencionó que un tanque de «licor blanco» se rompió aproximadamente a las 7:15 AM, hora local (14:15 GMT).
El «licor blanco» es una mezcla química compuesta por hidróxido de sodio y sulfuro de sodio, la cual se usa en la fabricación de pasta de papel.
Goldstein indicó en la conferencia de prensa que el tanque, con capacidad para 80 mil galones (aproximadamente 300 mil litros), estaba lleno al 60 por ciento.
Mientras tanto, en el sur de California, las autoridades han estado supervisando un tanque industrial sobrecalentado que contiene metacrilato de metilo.
Sustancia inflamable
Esta es una sustancia química muy inflamable empleada en la elaboración de plásticos.
El lunes, se descartó la posibilidad de una explosión en las instalaciones de GKN Aerospace en Garden Grove.
Esto ocurrió después de que una fisura permitiera la liberación de parte de la presión acumulada, según informaron las autoridades.
El vocero de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, Greg Barta, proporcionó una actualización el martes por la mañana.
Temperatura estable
Explicó que la temperatura dentro del tanque se mantenía estable.
Y que los equipos estaban trabajando para asegurar que las personas evacuadas pudieran regresar a sus hogares lo antes posible.