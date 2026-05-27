Se rompe tanque químico en Washington: Varias muertes y heridos

Varias personas heridas fueron trasladadas a hospitales para recibir tratamiento por quemaduras químicas por el colapso del tanque

Regeneración, 27 de mayo 2026– Conforme a lo informado por las autoridades, un contenedor de sustancias químicas se desprendió en una fábrica de Nippon Dynawave Packaging en el estado de Washington, EE.UU., resultando en la muerte de varias personas y dejando a otras con heridas graves.

La implosión de un tanque de sustancias químicas en una fábrica de pulpa y papel en Longview, en el estado de Washington, #EEUU, dejó un número indeterminado de muertos y múltiples heridos de gravedad, informaron las autoridades locales y funcionarios de la compañía.



De acuerdo… pic.twitter.com/HOhc3a5Csh — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) May 26, 2026

Equipos de rescate

Los equipos de rescate trabajaron en la escena del suceso en la localidad de Longview durante el martes.

Dicha ubicación se encuentra en el condado de Cowlitz, a unas 45 millas al norte de Portland, Oregón.

Según un comunicado conjunto emitido por el Cuerpo de Bomberos de Longview, Nippon y la Oficina del Sheriff del condado de Cowlitz.

Varios enfermos con quemaduras químicas y otras lesiones fueron transportados a hospitales cercanos.

🟠#NewsOnline – #EEUU🇺🇸️ ▶️ Tragedia industrial en Washington tras colapso químico



Una grave emergencia sacudió la ciudad de Longview, en el estado de Washington, luego de que colapsara un enorme tanque con millones de litros de “licor blanco”, una sustancia altamente corrosiva… pic.twitter.com/AuCYuxe75Z — Radio Play Internacional (@RadioPlayInter) May 27, 2026

Colapso

Las autoridades señalaron que el colapso del tanque no presentaba «un peligro inmediato para la comunidad circundante».

El comunicado señaló que las autoridades «pueden confirmar los fallecimientos asociados al acontecimiento».

Así como «múltiples heridos de gravedad», aunque no proporcionaron cifras exactas.

Según Scott Goldstein, al menos nueve empleados y un bombero fueron trasladados a hospitales desde el sitio del incidente.

Labores de auxilio

Goldstein es el jefe del Departamento de Bomberos y Rescate de Cowlitz 2, y estuvo presente en las labores de auxilio.

El número exacto de fallecidos aún no ha sido determinado, según expresó en una conferencia de prensa.

El centro médico PeaceHealth St John en Longview informó a ABC News que atendieron a nueve personas afectadas por el incidente, de las cuales una falleció.

El hospital comunicó a ABC que seis de los pacientes estaban en estado estable y dos más fueron transferidos a otras instalaciones médicas.

🇺🇸🚨 Un tanque químico implosionó en una planta de papel en Longview, Washington, dejando varios trabajadores muertos y otros desaparecidos.



El depósito contenía “white liquor”, químico corrosivo usado en pulpa industrial. pic.twitter.com/9oDZPKORP6 — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) May 26, 2026

Comunicado

En el comunicado se mencionó que un tanque de «licor blanco» se rompió aproximadamente a las 7:15 AM, hora local (14:15 GMT).

El «licor blanco» es una mezcla química compuesta por hidróxido de sodio y sulfuro de sodio, la cual se usa en la fabricación de pasta de papel.

Goldstein indicó en la conferencia de prensa que el tanque, con capacidad para 80 mil galones (aproximadamente 300 mil litros), estaba lleno al 60 por ciento.

Mientras tanto, en el sur de California, las autoridades han estado supervisando un tanque industrial sobrecalentado que contiene metacrilato de metilo.

🇺🇸 Drone footage shows ruptured chemical tank in Washington after implosion kills one, with nine missing and vehicles overturnedpic.twitter.com/Sr1bfmrAu9 — U.S.A.I. 🇺🇸 (@researchUSAI) May 27, 2026

Sustancia inflamable

Esta es una sustancia química muy inflamable empleada en la elaboración de plásticos.

El lunes, se descartó la posibilidad de una explosión en las instalaciones de GKN Aerospace en Garden Grove.

Esto ocurrió después de que una fisura permitiera la liberación de parte de la presión acumulada, según informaron las autoridades.

El vocero de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, Greg Barta, proporcionó una actualización el martes por la mañana.

Temperatura estable

Explicó que la temperatura dentro del tanque se mantenía estable.

Y que los equipos estaban trabajando para asegurar que las personas evacuadas pudieran regresar a sus hogares lo antes posible.